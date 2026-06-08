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Головна Харків Терехов виступив проти вступу до вишів лише за НМТ

Терехов виступив проти вступу до вишів лише за НМТ

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 19:51
Терехов виступив проти вступу до вишів лише за НМТ
Ігор Терехов. Фото: t.me/victorshakirzyan

Проведення Національного мультипредметного тесту на тлі постійних обстрілів і зниження цінності шкільних атестатів підштовхує українських школярів обирати навчання за кордоном. Голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов під час робочого візиту до Рівного розкритикував чинну систему вступу до закладів вищої освіти.

Про це повідомили в Telegram-каналі АПМГ.

Терехов розкритикував вступ до вишів лише за НМТ

"По-перше, категорично проти того, щоб приймали виші дітей тільки за НМТ. Дитина 11 років ходить до школи, хоче, щоб вона навчалася краще, старається, має гарні оцінки. І одним тестом усе це можуть перекреслити. Навіщо тоді дитині вчитися? А інші країни кажуть: "А нас не цікавить ваше НМТ, нас цікавить тільки ваш атестат". І що ми в такому разі робимо? Діти виїжджають. Хто ж у нас залишиться? Яке ж у нас майбутнє буде?" — наголосив Терехов.

Окремо він наголосив на форматі самого іспиту. Складання чотирьох предметів поспіль є надмірним навантаженням для будь-якого випускника, а для підлітків із прифронтових регіонів, які ночують в укриттях під обстрілами, — несправедливим.

"Як дитина може скласти тест НМТ? Чотири предмети за чотири години. Та ми з вами ніколи цього не зробимо. Як це можливо зробити? Зробіть два, через два дні ще два. Тоді дитина буде у зовсім іншому стані", — підкреслив очільник АМПГ.

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Терехов каже, що в Харкові зберегли всі заклади вищої освіти, однак їхнє повноцінне функціонування залежить від наявності студентів. У зв’язку з цим місцева влада закликає переглянути вступні правила та прибрати штучні обмеження для молоді.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Ігоря Терехова, Україна вже зараз повинна готуватися до післявоєнного розвитку, а також визначати пріоритети майбутнього.

Крім того, мер Харкова зауважив, що у місті під землею будують садочок та школи. За його словами, діти повинні навчатися в безпечних умовах.

вузи Ігор Терехов НМТ
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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