Мэр Харькова Терехов заявил, что мигранты будут отбирать работу у украинцев

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: УНИАН

Мэр Харькова Игорь Терехов выступил против массового привлечения иностранных работников после завершения войны. По мнению городского главы, государство должно сосредоточиться на создании рабочих мест для украинцев, которые будут возвращаться домой из-за границы. Он также предупредил о рисках, связанных с увеличением количества трудовых мигрантов.

Об этом Игорь Терехов заявил в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец во время форума "Люди и громады: решения, формирующие будущее".

Игорь Терехов считает, что после войны приоритетом должна стать поддержка собственных граждан и восстановление внутреннего рынка труда. По его словам, украинцы должны иметь возможность работать и обеспечивать семьи именно в своей стране. При этом мэр отдельно отметил, что не выступает против иностранных студентов, поскольку их обучение приносит доход украинским университетам и поддерживает систему высшего образования.

Терехов заявил, что работу должны получать украинцы

"Для нас прежде всего важно, чтобы украинцы имели возможность возвращаться в свою страну и зарабатывать деньги для своих семей. Они должны жить и работать в независимой Украине. Если появятся мигранты, они будут отбирать работу у наших людей", — заявил Игорь Терехов.

Мэр Харькова также отметил, что Украина должна учитывать опыт европейских стран и США в вопросах миграционной политики. Тема нехватки кадров и будущего рынка труда остается одной из ключевых в обсуждении послевоенного восстановления страны. Ранее представители бизнеса и власти неоднократно заявляли о возможном дефиците рабочих рук после окончания войны.

