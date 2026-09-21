Я категорически против: Терехов об инициативах по привлечению трудовых мигрантов

Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Украина не должна решать проблему нехватки рабочей силы путем массового привлечения трудовых мигрантов из других стран.

Такую позицию высказал глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов в интервью РБК-Украина.

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По его словам, в первую очередь рабочими местами необходимо обеспечивать украинских граждан, а возможный дефицит отдельных специалистов можно частично компенсировать за счет других форматов сотрудничества.

"Вы знаете мою позицию по поводу мигрантов — я категорически против. У нас достаточно собственных кадров, а если их не хватит — можно работать на аутсорсинге, когда специалисты находятся в Азии и работают на нас", — заявил Терехов.

При этом он разграничил вопросы трудовой миграции и привлечения иностранных студентов к обучению в Украине. По словам главы АПМГ, приезд иностранцев для получения образования, напротив, следует поддерживать.

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"Это не касается иностранных студентов — они должны приезжать и учиться здесь, это оборот валюты. А рабочая сила — другое дело. Не хочу, чтобы наша страна стала страной дешевой привозной рабочей силы", — подчеркнул Терехов.

Он также обратил внимание на социальные риски, которые, по его мнению, может нести неконтролируемое массовое привлечение трудовых мигрантов.

Терехов убежден, что вопрос обеспечения экономики кадрами необходимо решать, прежде всего, с расчетом на внутренний трудовой ресурс страны и создание возможностей для трудоустройства украинцев.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Игоря Терехова, в Харькове проживает около 1,4 млн человек, из которых 223 тысячи имеют статус внутренне перемещенных лиц. В то же время в городе наблюдается рост числа детей.

Ранее Терехов подчеркнул необходимость государственной программы доступного жилья и эффективного механизма компенсации за утраченное жилье. По его словам, это должно способствовать возвращению украинцев из-за рубежа.