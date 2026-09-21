Я категорично проти: Терехов про ініціативи щодо залучення трудових мігрантів

Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Україна не повинна вирішувати проблему нестачі робочої сили шляхом масового залучення трудових мігрантів з інших країн.

Таку позицію висловив очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов в інтерв’ю РБК-Україна.

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За його словами, передусім робочими місцями необхідно забезпечувати українських громадян, а можливий дефіцит окремих фахівців можна частково компенсувати за рахунок інших форматів співпраці.

"Ви знаєте мою позицію щодо мігрантів — я категорично проти. У нас достатньо власних кадрів, а якщо не вистачатиме — можна працювати на аутсорсингу, коли фахівці сидять в Азії й працюють на нас", — заявив Терехов.

При цьому він розмежував питання трудової міграції та залучення іноземних студентів до навчання в Україні. За словами очільника АПМГ, приїзд іноземців для здобуття освіти, навпаки, має підтримуватися.

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"Це не стосується іноземних студентів — вони мають приїжджати і навчатися тут, це обіг валюти. А робоча сила — інша справа. Не хочу, щоб наша країна стала країною дешевої завізної робочої сили", — наголосив Терехов.

Він також звернув увагу на соціальні ризики, які, на його думку, може нести неконтрольоване масове залучення трудових мігрантів.

Терехов переконаний, що питання забезпечення економіки кадрами необхідно вирішувати насамперед із розрахунку на внутрішній трудовий ресурс країни та створення можливостей для працевлаштування українців.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Ігоря Терехова, у Харкові мешкає близько 1,4 млн осіб, з яких 223 тисячі мають статус внутрішньо переміщених. Водночас у місті спостерігається збільшення кількості дітей.

Раніше Терехов наголосив на необхідності державної програми доступного житла та дієвого механізму компенсації за втрачені помешкання. За його словами, це має сприяти поверненню українців з-за кордону.