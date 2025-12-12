Видео
Терехов выступил против введения НДС для малого бизнеса

Терехов выступил против введения НДС для малого бизнеса


Дата публикации 12 декабря 2025 17:59
Терехов против увеличения налогов для бизнеса - что известно
Игорь Терехов. Фото: АПМГ

Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад и городской голова Харькова Игорь Терехов выразил резкую критику относительно возможного введения НДС для предпринимателей с доходом более 1 миллиона гривен в год. По его словам, такие изменения не увеличат поступлений в бюджеты, а могут привести к закрытию бизнесов.

Об этом сообщает АПМГ в пятницу, 12 декабря.

Читайте также:

Терехов об увеличении налогов для бизнеса

Глава АПМГ подчеркнул, что малый бизнес во время войны является основой экономики и обеспечивает жизнь людей и семей.

"Как можно увеличивать нагрузку на частного предпринимателя? Как можно брать с него НДС, как он будет кормить своих детей? Мы не увеличим налоги, а наоборот уменьшим их, потому что бизнес будет останавливаться. Будут в тень выходить", — отметил он.

По мнению Игоря Терехова, поддержка и защита малого бизнеса в прифронтовых регионах является ключевым для выживания экономики, сохранения рабочих мест и стабильности общин, которые первыми ощущают последствия войны.

Он привел статистику: несмотря на более 11 тысяч закрытых ФЛП и 199 релокированных предприятий, сейчас в Харькове работают более 127 тысяч предпринимателей — больше, чем до полномасштабного вторжения.

"Наши компании не просто держат экономику — они стали опорой общества", — добавил председатель Ассоциации.

В то же время, Терехов отметил, что предприниматели, которые работают в сложных условиях, имеют наименьшие возможности из-за ограниченного доступа к государственным инструментам поддержки по сравнению с более спокойными регионами.

Напомним, что Игорь Терехов выступил против повышения тарифов на распределение газа.

Кроме того, Ассоциация прифронтовых городов и громад будет настаивать на сохранении 64% налога на доходы физических лиц для прифронтовых территорий. В частности такая доля налога является критически важной для финансовой устойчивости прифронтовых громад, которые находятся под постоянной нагрузкой из-за обстрелов и разрушений.

Харьков налоги бизнес предприятия НДС
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
