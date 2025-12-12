Відео
Терехов виступив проти запровадження ПДВ для малого бізнесу

Терехов виступив проти запровадження ПДВ для малого бізнесу


Дата публікації: 12 грудня 2025 17:59
ПДВ для ФОПів – Ігор Терехов проти податків для малого бізнесу
Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Очільник Асоціації прифронтових міст та громад і міський голова Харкова Ігор Терехов висловив різку критику щодо можливого запровадження ПДВ для підприємців з доходом понад 1 мільйон гривень на рік. За його словами, такі зміни не збільшать надходжень до бюджетів, а можуть призвести до закриття бізнесів.

Про це повідомляє АПМГ у п'ятницю, 12 грудня.

Читайте також:

Терехов про збільшення податків для бізнесу

Голова АПМГ наголосив, що малий бізнес під час війни є основою економіки та забезпечує життя людей і родин.

"Як можна збільшувати навантаження на приватного підприємця? Як можна брати з нього ПДВ? Як він буде годувати своїх дітей? Ми не збільшимо податки, а навпаки зменшимо їх, бо бізнес зупинятиметься. Будуть в тінь виходити", — зазначив він.

На думку Ігоря Терехова, підтримка та захист малого бізнесу у прифронтових регіонах є ключовим для виживання економіки, збереження робочих місць та стабільності громад, які першими відчувають наслідки війни.

Він навів статистику: попри понад 11 тисяч закритих ФОПів і 199 релокованих підприємств, зараз у Харкові працюють більше 127 тисяч підприємців – більше, ніж до повномасштабного вторгнення.

"Наші компанії не просто тримають економіку — вони стали опорою громади", — додав голова Асоціації.

Водночас, Терехов зауважив, що підприємці, які працюють у найскладніших умовах, мають найменші можливості через обмежений доступ до державних інструментів підтримки порівняно з більш спокійними регіонами.

Нагадаємо, що  Ігор Терехов виступив проти підвищення тарифів на розподіл газу. 

Крім того, Асоціація прифронтових міст та громад наполягатиме на збереженні 64% податку на доходи фізичних осіб для прифронтових територій. Зокрема така частка податку є критично важливою для фінансової стійкості прифронтових громад, які перебувають під постійним навантаженням через обстріли та руйнування.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
