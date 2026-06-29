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Главная Харьков Терехов: за неделю Россия била по Харькову 18 раз

Терехов: за неделю Россия била по Харькову 18 раз

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 17:57
Россия 18 раз атаковала Харьков на протяжении последней недели
Спасатели в Харькове. Фото: ГСЧС

Ситуационный центр ежедневно собирает и анализирует данные о каждом российском ударе по Харькову, что позволяет быстрее реагировать на обстрелы и координировать действия со всеми службами, а также понимать новые угрозы и изменения в тактике действий противника. В частности, за последнюю неделю было зафиксировано 18 российских атак.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Российские удары по Харькову

На прошлой неделе российские оккупанты наносили удары по нескольким районам:

  • Шевченковском;
  • Киевскому;
  • Салтовском;
  • Немишлянском;
  • Холодногорском;
  • Осовянском;
  • Индустриальному.
Російські обстріли Харкова
Статистика по Харькову об обстрелах за последнюю неделю. Фото: t.me/ihor_terekhov

Враг применил различное вооружение, в частности FPV-дроны, БпЛА "Молния" и "Италмас", реактивные "Шахеды", а также РСЗО "Торнадо-С".

Терехов сообщил, что в результате ударов ранения получили пять человек. Целями России вновь стали мирные объекты: жилые многоэтажки, частные домовладения, гаражи, автомобили, малый и средний бизнес.

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"Выбитые окна, изуродованные фасады, поврежденные крыши и разорванные сетевые провода. За каждым разрушением — дома людей, рабочие места и предприятия, которые продолжают платить налоги, выплачивать зарплаты и поддерживать экономику страны в чрезвычайно сложных условиях", — отметил мэр Харькова.

Кроме того, в конце недели были обстрелы автозаправочных станций. Подобные случаи имели место также в мае. Противник вновь применяет эту практику как против Харькова, так и против других прифронтовых городов и общин.

"Коммунальщики, как всегда, помогают пострадавшим с восстановлением, фиксируют разрушения, перекрывают контуры, ремонтируют коммуникации и устраняют последствия обстрелов. Районные администрации, коммунальные предприятия, спасатели, медики и правоохранители также работают в режиме постоянной готовности. Благодарю все службы за работу!" — заявил Терехов.

Всего в течение недели воздушную тревогу в Харькове объявляли 63 раза. Опасность длилась 97 часов.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Терехова, 29 июня российская управляемая авиационная бомба поразила Холодногорский район Харькова. В результате обстрела погиб один человек, еще десять получили ранения.

А за последние сутки Россия наносила удары по Харькову и ещё 24 населённым пунктам области. Известно о двух погибших и 26 раненых, среди которых двое детей.

война Харьков обстрелы Игорь Терехов
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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