Россия 18 раз атаковала Харьков на протяжении последней недели

Терехов: за неделю Россия била по Харькову 18 раз
Ситуационный центр ежедневно собирает и анализирует данные о каждом российском ударе по Харькову, что позволяет быстрее реагировать на обстрелы и координировать действия со всеми службами, а также понимать новые угрозы и изменения в тактике действий противника. В частности, за последнюю неделю было зафиксировано 18 российских атак.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.
Российские удары по Харькову
На прошлой неделе российские оккупанты наносили удары по нескольким районам:
- Шевченковском;
- Киевскому;
- Салтовском;
- Немишлянском;
- Холодногорском;
- Осовянском;
- Индустриальному.
Враг применил различное вооружение, в частности FPV-дроны, БпЛА "Молния" и "Италмас", реактивные "Шахеды", а также РСЗО "Торнадо-С".
Терехов сообщил, что в результате ударов ранения получили пять человек. Целями России вновь стали мирные объекты: жилые многоэтажки, частные домовладения, гаражи, автомобили, малый и средний бизнес.
"Выбитые окна, изуродованные фасады, поврежденные крыши и разорванные сетевые провода. За каждым разрушением — дома людей, рабочие места и предприятия, которые продолжают платить налоги, выплачивать зарплаты и поддерживать экономику страны в чрезвычайно сложных условиях", — отметил мэр Харькова.
Кроме того, в конце недели были обстрелы автозаправочных станций. Подобные случаи имели место также в мае. Противник вновь применяет эту практику как против Харькова, так и против других прифронтовых городов и общин.
"Коммунальщики, как всегда, помогают пострадавшим с восстановлением, фиксируют разрушения, перекрывают контуры, ремонтируют коммуникации и устраняют последствия обстрелов. Районные администрации, коммунальные предприятия, спасатели, медики и правоохранители также работают в режиме постоянной готовности. Благодарю все службы за работу!" — заявил Терехов.
Всего в течение недели воздушную тревогу в Харькове объявляли 63 раза. Опасность длилась 97 часов.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Терехова, 29 июня российская управляемая авиационная бомба поразила Холодногорский район Харькова. В результате обстрела погиб один человек, еще десять получили ранения.
А за последние сутки Россия наносила удары по Харькову и ещё 24 населённым пунктам области. Известно о двух погибших и 26 раненых, среди которых двое детей.