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Главная Харьков В Харькове возросло число раненых после удара КАБ

В Харькове возросло число раненых после удара КАБ

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 17:49
Удар КАБ по Харькову: число раненых возросло до 10, есть погибшая
Поврежденное здание в результате атаки РФ по Харькову. Фото: Новини.LIVE

В Харькове возросло число пострадавших в результате российской атаки. Оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по Холодногорскому району.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Число пострадавших после удара управляемой авиабомбой возросло до десяти

По его словам, на данный момент известно о десяти раненых. Среди пострадавших есть люди с тяжелыми травмами.

В Холодногорском районе зафиксирован ещё один обстрел. К счастью, управляемая авиабомба (КАБ) не взорвалась. Сейчас на месте работают взрывотехники.

В Харькове возросло число раненых после удара КАБ - фото 1
Последствия атаки РФ по Харькову. Фото: Новини.LIVE

Также подтверждена гибель одного человека. Жертвой российского обстрела стала 23-летняя девушка.

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"Одна девушка находилась в крайне тяжёлом состоянии, ей сразу начали оказывать медицинскую помощь. Она получила осколочное ранение и лишилась нижней конечности", — сказал волонтёр Красного Креста.

Ранее Терехов сообщал, что в результате удара были повреждены трамвай, электрическая сеть, более 15 автомобилей, здание предприятия и жилые дома, расположенные вблизи места попадания.

На месте атаки продолжают работать спасатели, медики и правоохранители. Информация о последствиях российского обстрела уточняется.

У Харкові зросла кількість поранених після удару КАБ - фото 1
Заявление Игоря Терехова. Скриншот: Игорь Терехов/Telegram

"Второй КАБ, к сожалению, попал в проезжую часть. В это время там находилось большое количество пешеходов, рядом проходил трамвай. По состоянию на эту минуту у нас 10 пострадавших, один человек погиб. Ещё один человек находится в крайне тяжёлом состоянии, он госпитализирован, медики борются за его жизнь. Установлено, что около восьми многоквартирных домов пострадали от взрывной волны — там выбиты окна. Коммунальные службы Харьковского городского совета сейчас занимаются устранением последствий и ликвидацией обстрела", — сообщил в комментарии журналистам Новини.LIVE директор департамента чрезвычайных ситуаций ХГС Богдан Гладких.

Также он добавил, что погибшая женщина была прохожей, а КАБ взорвался примерно в пяти метрах от неё.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в течение суток, 28 июня, российские войска нанесли удары по Харькову и ещё 24 населённым пунктам Харьковской области. В результате обстрелов погибли два человека, ещё 26 получили ранения, среди них — двое детей. Под вражескими ударами оказались жилые кварталы, предприятия, автозаправочные станции и складские помещения.

Новини.LIVE информировали, что 28 июня мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе российского беспилотника типа "Шахед" по Шевченковскому району города. Вражеский дрон попал на территорию автозаправочной станции, после чего на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Харьков Игорь Терехов атака России на Украину
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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