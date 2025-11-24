Последствия атаки РФ на Харьков и Харьковскую область

Спасатели и медики на месте массированного удара в Харькове. Фото: Харьковская ОВА

В течение суток российские оккупанты нанесли массированные удары по Харькову и Харьковской области. В результате вражеских обстрелов погибли четыре человека, еще 14 — получили ранения.

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в понедельник, 24 ноября.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Харьков. Фото: Харьковская ОВА

Атака РФ на Харьков и область — последствия и фото

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 7 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов четыре человека погибли. Пострадали 14 человек, среди них — двое детей.

В Харькове погибли женщины 27, 41 и 69 лет и 55-летний мужчина, пострадали 13 человек, в том числе 11-летняя девочка и 12-летний мальчик. Кроме того, в с. Москалевка Старосалтовской общины пострадала 48-летняя женщина.

Последствия вражеского обстрела. Фото: Харьковская ОВА

По данным главы ОВА, российские оккупанты атаковали Шевченковский и Салтовский районы Харькова 15 БпЛА.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

15 БпЛА типа "Герань-2";

FPV-дроны (количество устанавливается);

33 БпЛА (тип устанавливается).

В результате вражеской атаки повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в г. Харьков повреждены 7 частных домов, многоквартирный дом, электросети, гражданское предприятие, 4 автомобиля, здание учебного заведения;

повреждены 7 частных домов, многоквартирный дом, электросети, гражданское предприятие, 4 автомобиля, здание учебного заведения; в Богодуховском районе повреждены частный дом, хозяйственная постройка (с. Одноробовка);

повреждены частный дом, хозяйственная постройка (с. Одноробовка); в Купянском районе повреждены 2 автомобиля (с. Мирное, с. Новая Александровка), 2 частных дома (с. Садовод, с. Плоское);

повреждены 2 автомобиля (с. Мирное, с. Новая Александровка), 2 частных дома (с. Садовод, с. Плоское); в Чугуевском районе повреждена ферма (с. Москалевка).

По данным ГСЧС, в результате ночной российской атаки БпЛА произошел пожар на территории агропредприятия села Москалевка Чугуевского района. Погибло около 60 голов свиней. Горела ферма.

Впоследствии в полиции показали фото последствий массированного удара РФ по Харькову.