Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Терехов заявил, что сейчас в Украине не хватает рабочих рук

Терехов заявил, что сейчас в Украине не хватает рабочих рук

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 11:49
Терехов призвал развивать профтехобразование из-за нехватки рабочих кадров
Игорь Терехов. Фото: УНИАН

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что сейчас не хватает рабочих рук. По его словам, важно сохранить систему профессионально-технического образования и обеспечить подготовку кадров.

Об этом Игорь Терехов сказал во время встречи "Образование для устойчивости и победы: диалог прифронтовых громад" в Чернигове, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Профтехобразование в Украине

"Есть вопрос, он заключается для Харькова и для Черниговщины и для других городов крупных... это профессионально-техническое образование, техникумы и наши ВУЗы", — отметил Терехов.

По его словам, сейчас страна нуждается, чтобы профтехобразование работало, поскольку не хватает рабочих рук.

"Для нас очень важна подготовка этих кадров. Это молодые люди, которые должны получать профессиональное образование, и это большая задача сегодня для всех", — говорит он.

Кроме того, есть вопрос ВУЗов. По его словам, Харьков уже начал обучать студентов в подземных укрытиях, чтобы сохранить потенциал преподавателей и студенчества.

"Если мы этого не сделаем, потеряем мозг и интеллект Украины — молодежь и ученых", — отметил Терехов.

Он добавил, что необходимо внимание и дополнительное финансирование, чтобы студенты не покидали Украину.

Напомним, Терехов заявил, что жизнь на прифронтовых территориях Украины нельзя сравнивать с условиями в относительно безопасных населенных пунктах.

Ранее мэр Харькова предупредил о сложной зиме. По его словам, украинцев ждет непростой период.

образование Харьков украинцы студенты Украина Игорь Терехов
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации