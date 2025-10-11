Терехов призвал развивать профтехобразование из-за нехватки рабочих кадров

Игорь Терехов. Фото: УНИАН

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что сейчас не хватает рабочих рук. По его словам, важно сохранить систему профессионально-технического образования и обеспечить подготовку кадров.

Об этом Игорь Терехов сказал во время встречи "Образование для устойчивости и победы: диалог прифронтовых громад" в Чернигове, передает корреспондент Новини.LIVE.

Профтехобразование в Украине

"Есть вопрос, он заключается для Харькова и для Черниговщины и для других городов крупных... это профессионально-техническое образование, техникумы и наши ВУЗы", — отметил Терехов.

По его словам, сейчас страна нуждается, чтобы профтехобразование работало, поскольку не хватает рабочих рук.

"Для нас очень важна подготовка этих кадров. Это молодые люди, которые должны получать профессиональное образование, и это большая задача сегодня для всех", — говорит он.

Кроме того, есть вопрос ВУЗов. По его словам, Харьков уже начал обучать студентов в подземных укрытиях, чтобы сохранить потенциал преподавателей и студенчества.

"Если мы этого не сделаем, потеряем мозг и интеллект Украины — молодежь и ученых", — отметил Терехов.

Он добавил, что необходимо внимание и дополнительное финансирование, чтобы студенты не покидали Украину.

Напомним, Терехов заявил, что жизнь на прифронтовых территориях Украины нельзя сравнивать с условиями в относительно безопасных населенных пунктах.

Ранее мэр Харькова предупредил о сложной зиме. По его словам, украинцев ждет непростой период.