Терехов закликав розвивати профтехосвіту через нестачу робочих кадрів

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що наразі не вистачає робочих рук. За його словами, важливо зберегти систему професійно-технічної освіти та забезпечити підготовку кадрів.

Про це Ігор Терехов сказав під час зустрічі "Освіта для стійкості та перемоги: діалог прифронтових громад" у Чернігові, передає кореспондент Новини.LIVE.

"Є питання, воно полягає для Харкова і для Чернігівщини і для інших міст великих... це професійно-технічна освіта, технікуми і наші ВНЗ", — зазначив Терехов.

За його словами, наразі країна потребує, аби профтехосвіта працювала, оскільки не вистачає робочих рук.

"Для нас дуже важлива підготовка цих кадрів. Це молоді люди, які повинні отримувати професійну освіту, і це велике завдання сьогодні для всіх", — каже він.

Крім того, є питання ВНЗ. За його словами, Харків уже розпочав навчати студентів у підземних укриттях, аби зберегти потенціал викладачів і студентства.

"Якщо ми цього не зробимо, втратимо мозок та інтелект України — молодь і науковців", — зазначив Терехов.

Він додав, що необхідна увага та додаткове фінансування, аби студенти не покидали Україну.

Нагадаємо, Терехов заявив, що життя на прифронтових територіях України не можна порівнювати з умовами у відносно безпечних населених пунктах.

Раніше мер Харкова попередив про складну зиму. За його словами, українців чекає непростий період.