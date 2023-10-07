Терехова выбрали членом комитета Европейской экономической комиссии ООН

Городской голова Харькова Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Городского голову Харькова Игоря Терехова избрали членом комитета городского развития, жилищного строительства и землеустройства Европейской экономической комиссии ООН. Соответствующее голосование состоялось накануне в Женеве.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

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"Несмотря на сопротивление представителей РФ этому избранию, кандидатуру мэра Харькова поддержали 33 из 36 присутствующих на заседании представителей стран-членов комиссии из Европы и США", — говорится в сообщении.

В состав комитета также вошли должностные лица из Швейцарии, Италии, Франции, Греции и других стран.

Отметим, что комитет городского развития, жилищного строительства и землеустройства — высший директивный орган ЕЭК ООН в соответствующей отрасли.

Пост Харьковского городского совета. Фото: скриншот

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов анонсировал появление в городе первой в Украине школы под землей. Таким образом, можно будет вести уроки даже во время очередной атаки россиян.

Также мы писали, что в Харькове разыскивают поставщика электроэнергии Александра Ткаченко. Вероятно, он присвоил себе 16,7 млн гривен дохода.

Добавим, в Харькове семьи, пострадавшие в результате вчерашнего ракетного обстрела жилого дома, получат материальную помощь. Всего в результате этого удара пострадали 74 здания.