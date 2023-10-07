Терехова выбрали членом комитета Европейской экономической комиссии ООН
Городского голову Харькова Игоря Терехова избрали членом комитета городского развития, жилищного строительства и землеустройства Европейской экономической комиссии ООН. Соответствующее голосование состоялось накануне в Женеве.
Об этом сообщает Харьковский городской совет.
Терехов стал членом комитета Европейской экономической комиссии ООН
"Несмотря на сопротивление представителей РФ этому избранию, кандидатуру мэра Харькова поддержали 33 из 36 присутствующих на заседании представителей стран-членов комиссии из Европы и США", — говорится в сообщении.
В состав комитета также вошли должностные лица из Швейцарии, Италии, Франции, Греции и других стран.
Отметим, что комитет городского развития, жилищного строительства и землеустройства — высший директивный орган ЕЭК ООН в соответствующей отрасли.
Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов анонсировал появление в городе первой в Украине школы под землей. Таким образом, можно будет вести уроки даже во время очередной атаки россиян.
Также мы писали, что в Харькове разыскивают поставщика электроэнергии Александра Ткаченко. Вероятно, он присвоил себе 16,7 млн гривен дохода.
Добавим, в Харькове семьи, пострадавшие в результате вчерашнего ракетного обстрела жилого дома, получат материальную помощь. Всего в результате этого удара пострадали 74 здания.