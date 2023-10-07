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Родини, які постраждали від обстрілу Харкова, отримають матеріальну допомогу

7 жовтня 2023 17:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Родини, які постраждали від обстрілу Харкова, отримають матеріальну допомогу
Наслідки удару по Харкову 6 жовтня. Фото: Харківська обласна прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Харкові родини, які постраждали внаслідок учорашнього ракетного обстрілу житлового будинку, отримають матеріальну допомогу. Загалом внаслідок цього удару постраждало 74 будівлі.

Про це сьогодні, 7 жовтня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Мер Харкова зазначив, що 30 осіб, які напередодні отримали поранення внаслідок обстрілу, знаходяться у стабільному стані та проходять лікування в медичних закладах міста. Він також додав, що внаслідок вчорашнього обстрілу було пошкоджено 74 будівлі, у тому числі 69 житлових будинків.

"Вчора наші комунальні служби працювали весь день і працюють зараз, щоб усунути наслідки обстрілів. Щодо допомоги постраждалим, то ми домовилися з французьким фондом, і він надасть матеріальну допомогу кожній постраждалій сім'ї. Я дуже вдячний за це нашим партнерам. Крім того, 17 сімей, які виявили таке бажання, ми переселили до готелю та забезпечили їх продуктами харчування", — повідомив Ігор Терехов.

Також мер подякував городянам, які долучилися до розбору завалів одразу після обстрілу.

"Я пишаюся харків'янами, які ще до приїзду працівників ДСНС почали розбирати завали і завдяки цьому врятували життя 11-місячній дитині", — зазначив міський голова.

Обстріл Харкова

Нагадаємо, у ніч проти 6 жовтня російські війська обстріляли Харків. Під завалами знайшли тіло дитини.

Також ми писали, що прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни та показала наслідки обстрілу міста.

Додамо, станом на 13:55 стало відомо, що кількість поранених збільшилася до 30 осіб. Внаслідок ракетної атаки на центральну зону Харкова загинули двоє людей: 10-річний хлопчик та 67-річна жінка.

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