Враг продолжает терроризировать мирное население Харьковщины, — Синегубов

Прокуратура фиксирует последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

За прошедшие сутки российские военные обстреливали приграничные и прифронтовые громады Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. В результате вражеских атак по региону есть пострадавшие.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

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Последствия обстрелов

В частности, под вражеским огнем были Окип, Огурцово, Бударки, Волчанск, Каменка, Петропавловка, Песчаное, Берестово, Кисловка и другие населенные пункты.

В с. Кучеровка Купянского района в результате вражеских обстрелов получил ранение 51-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в тяжелом состоянии.

В с. Петропавловка Купянского района в результате вражеских обстрелов получила ранения и была госпитализирована 68-летняя женщина.

Прокуратура фиксирует последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Прокуратура фиксирует последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Прокуратура фиксирует последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram 1/3 _ 3

В с. Лукьянцы Харьковского района повреждены образовательное учреждение и 2-этажный жилой дом.

Также МВД сообщает, что 14 августа около 1:00 враг обстрелял город Изюм. Пострадала 42-летняя женщина. Ее доставили в местную больницу. Поврежден дом пострадавшей.

По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в эти выходные российские оккупанты обстреляли Купянск-Узловой на Харьковщине. В результате погибла 73-летняя женщина. Также был поврежден жилой дом.

Также мы писали о том, что в Харьковской области 13 августа на территории садового общества пострадал мужчина, подорвавшись на взрывоопасном предмете. В результате взрыва мужчине ампутировали правую ступню.