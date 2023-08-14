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Терор мирного населення триває: Синєгубов про наслідки нових обстрілів Харківщини

14 серпня 2023 11:58
оновлено: 12:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харківщини, — Синєгубов
Прокуратура фіксує наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Протягом минулої доби російські військові обстрілювали прикордонні та прифронтові громади Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Внаслідок ворожих атак по регіону є постраждалі. 

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілів 

Зокрема під ворожим вогнем були Окіп, Огірцеве, Бударки, Вовчанськ, Кам’янка, Петропавлівка, Піщане, Берестове, Кислівка та інші населені пункти. 

У с. Кучерівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 51-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у важкому стані.

В с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу зазнала поранення та була госпіталізована 68-річна жінка.

  • Прокуратура фіксує наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Прокуратура фіксує наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
  • Прокуратура фіксує наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
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У с. Лук’янці Харківського району пошкоджено освітній заклад та 2-поверховий житловий будинок.

Також МВС повідомляє, що 14 серпня близько 01:00 ворог обстріляв місто Ізюм. Постраждала 42-річна жінка. Її доставили до місцевої лікарні. Пошкоджено будинок потерпілої.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що цими вихідними російські окупанти обстріляли Куп'янськ-Вузловий, що на Харківщині. Внаслідок цього загинула 73-річна жінка. Також було пошкоджено житловий будинок.

Також ми писали про те, що у Харківській області 13 серпня на території садового товариства постраждав чоловік, підірвавшись на вибухонебезпечному предметі. Внаслідок вибуху чоловіку ампутували праву ступню. 

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