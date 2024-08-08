Без увеличения количества людей и техники Харьковской области придется разминировать 50 лет

Саперы ищут взрывчатку. Фото: Новини.LIVE

Для того чтобы Харьковская область избавилась от мин, оставшихся от российских оккупантов, понадобится более полувека. Это при условии, что количество саперов и специальной техники останется на сегодняшнем уровне.

Об этом сообщает 7 августа, в среду "Суспільне".

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По словам директора облдепартамента гражданской защиты Ивана Сокола на заседании конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, сотрудники ГСЧС и военные прилагают все силы, чтобы ускорить соответствующий процесс.

С начала полномасштабного вторжения РФ разминировано:

24,98 тысяч гектаров территории;

1314 км автодорог;

212 километров железнодорожных путей;

3949 км линий электропередач;

352 км газопроводов.

Всего с 24 февраля 2022 уничтожили 207 104 взрывоопасных предметов.