Без збільшення кількості людей та техніки Харківську область доведеться розміновувати 50 років

Сапери шукають вибухівку. Фото: Новини.LIVE

Для того, аби Харківська область позбулась небезпеки від вибухівки, що залишили за собою російські окупанти, знадобиться понад півстоліття. Це за умови, якщо кількість саперів та спеціальної техніки залишиться на сьогоднішньому рівні.

Про це повідомляє 7 серпня, у середу "Суспільне".

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За словами директора облдепартаменту цивільного захисту Івана Сокола на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, співробітники ДСНС та військові докладають всі сили, щоб прискорити відповідний процес.

З початку повномасштабного вторгнення РФ розміновано:

24,98 тисячі гектарів території;

1314 кілометрів автодоріг;

212 кілометрів залізничних колій;

3949 кілометрів ліній електропередач;

352 кілометрів газопроводів.

Загалом з 24 лютого 2022 року знищили 207 104 вибухонебезпечних предметів.