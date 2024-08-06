Россияне ударили по Харькову 6 августа — количество пострадавших выросло

Последствия вражеских обстрелов. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Во вторник, 6 августа, россияне нанесли ракетный удар по Харькову. Известно о десяти пострадавших.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Ракетный удар по Харькову 6 августа

В настоящее время установлено, что пострадали десять гражданских лиц, включая 69-летнюю и 36-летнюю женщин, а также восьмимесячного мальчика, испытавшего стрессовый шок. Еще четыре женщины в возрасте 50, 44, 70 и 30 лет и 35-летний мужчина получили ранения. Также в медицинские учреждения обратились еще две женщины в возрасте 39 и 55 лет.

В результате удара зафиксированы повреждения здания поликлиники, офисных и гаражных помещений, общежития высшего учебного заведения, а также нескольких нежилых сооружений. Окна в многоэтажках выбиты, а более 25 автомобилей получили повреждения.

Предварительные данные указывают на то, что для атаки был использован "Искандер".