Россияне ударили по Харькову 6 августа — количество пострадавших выросло

Последствия удара россиян по Харькову — в прокуратуре уточнили количество пострадавших
Во вторник, 6 августа, россияне нанесли ракетный удар по Харькову. Известно о десяти пострадавших.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Ракетный удар по Харькову 6 августа
В настоящее время установлено, что пострадали десять гражданских лиц, включая 69-летнюю и 36-летнюю женщин, а также восьмимесячного мальчика, испытавшего стрессовый шок. Еще четыре женщины в возрасте 50, 44, 70 и 30 лет и 35-летний мужчина получили ранения. Также в медицинские учреждения обратились еще две женщины в возрасте 39 и 55 лет.
В результате удара зафиксированы повреждения здания поликлиники, офисных и гаражных помещений, общежития высшего учебного заведения, а также нескольких нежилых сооружений. Окна в многоэтажках выбиты, а более 25 автомобилей получили повреждения.
Предварительные данные указывают на то, что для атаки был использован "Искандер".
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