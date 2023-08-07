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Тренинги за почти 200 тыс. грн: харьковская мэрия отменила тендер после материала расследователей

7 августа 2023 16:07
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Тренинги за почти 200 тыс. грн: харьковская мэрия отменила тендер после материала расследователей
Здание Харьковского городского совета. Фото: Wikimedia
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Тендер на проведение обучающей программы для предпринимателей креативных индустрий под названием "Бизнес в условиях военного положения" на сумму 198 тыс. грн было отменено в Харькове. Отмена закупки связана с тем, что больше нет необходимости в этой программе.

Об этом сообщает ОО "Харьковский антикоррупционный центр".

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Первоначально планировалась программа для 40 человек, которая предусматривала 9 занятий по 2 часа для предпринимателей из креативных сфер.

Заказчиком этого мероприятия было "ООО Allstars". Ранее компания получила договор на 394 000 грн на проведение фестиваля "Незламний DANCE", вызвавший значительный резонанс среди общественности и СМИ.

Напомним, что после расследования, проведенного Харьковским антикоррупционным центром, был запланирован внеплановый внутренний аудит управления имиджевого развития. По результатам этой проверки мэр Харькова Игорь Терехов обещал, что будет принято решение о ликвидации этого управления на ближайшей сессии городского совета. Начальницу управления Викторию Греческую-Миргородскую отстранили от исполнения служебных обязанностей. Отмену предложения подписала не Виктория Греческая-Миргородская, а заместитель начальника отдела проведения имиджевых мероприятий управления — Дмитрий Бутинец.

"После начала полномасштабного российского вторжения в Украину управление инновационного развития и имиджевых проектов заключило договоров на общую сумму 6,6 млн грн. Бюджетные деньги тратили на проведение семинаров, тренингов, обучающих программ и внедрение инновационных проектов", — рассказывают расследователи.

Среди расходов были покупки кепок за 800-850 грн, свитшотов за 1250-1500 грн, блокнотов за 650 грн и Powerbank по 1600 грн.

В частности, 656 600 грн было потрачено на Школу социального проектирования и грантрайтинга Open grant school, а также на углубленный курс по управлению проектами для выпускников Open grant academy. Еще 464 000 грн было выделено для внедрения и сопровождения инновационных проектов с графикой и изображениями в проекте NFT, а 394 000 грн было потрачено на организацию танцевального фестиваля "Незламний DANCE".

Также в прошлом году управление заключило договоры на разработку программного обеспечения для беспилотных летательных аппаратов на сумму 2,6 млн грн. Деньги были направлены на информатизацию разработки автоматизированных систем управления полетами БпЛА и обеспечения для наземных средств обеспечения полетов и испытаний авиационной техники БпЛА, разработки программного обеспечения для работы с графикой и изображениями.

Напомним, что в Харькове ремонты школьных укрытий проводят по завышенным ценам.

Также мы писали о том, что в Харькове отстранили главного врача от обязанностей из-за закупки дорогостоящей одежды для медиков.

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