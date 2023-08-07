Тренінги за майже 200 тис. грн: харківська мерія скасувала тендер після матеріалу розслідувачів

Будівля Харківської міської ради. Фото: Wikimedia

Тендер на проведення навчальної програми для підприємців креативних індустрій під назвою "Бізнес в умовах воєнного стану" на суму 198 тис. грн було скасовано у Харкові. Відміна закупівлі пов'язана з тим, що більше немає потреби в цій програмі.

Про це повідомляє ГО "Харківський антикорупційний центр".

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Спочатку планувалася програма для 40 осіб, яка передбачала 9 занять по 2 години для підприємців із креативних сфер.

Замовником цього заходу було ТОВ "Allstars". Раніше ця компанія отримала договір на 394 000 грн на проведення фестивалю "Незламний DANCE", що викликав значний резонанс серед громадськості та ЗМІ.

Нагадаємо, що після розслідування, проведеного Харківським антикорупційним центром, було заплановано позаплановий внутрішній аудит управління іміджевого розвитку. За результатами цієї перевірки мер Харкова Ігор Терехов обіцяв, що буде ухвалене рішення щодо ліквідації цього управління на найближчій сесії міської ради. Начальницю управління Вікторію Грецьку-Миргородську відсторонили від виконання службових обов'язків. Скасування пропозиції підписала не Вікторія Грецька-Миргородська, а заступник начальника відділу проведення іміджевих заходів управління — Дмитро Бутинець.

"Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів уклало договорів на загальну суму 6,6 млн грн. Бюджетні гроші витрачали на проведення семінарів, тренінгів, навчальних програм та впровадження інноваційних проєктів", — розповідають розслідувачі.

Серед витрат були купівлі кепок за 800-850 грн, світшотів за 1250-1500 грн, блокнотів за 650 грн та Powerbank за 1600 грн.

Зокрема, 656 600 грн було витрачено на Школу соціального проєктування та грантрайтингу Open grant school, а також на поглиблений курс з управління проєктами для випускників Open grant academy. Ще 464 000 грн було виділено для впровадження і супроводу інноваційних проєктів з графікою та зображеннями у проєкті NFT, а 394 000 грн було витрачено на організацію танцювального фестивалю "Незламний Dance".

Також, минулого року управління уклало договори на розробку програмного забезпечення для безпілотних літальних апаратів на суму 2,6 млн грн. Гроші були спрямовані на інформатизацію розробки автоматизованих систем управління польотами БпЛА та забезпечення для наземних засобів забезпечення польотів та випробувань авіаційної техніки БпЛА, розробку програмного забезпечення для роботи з графікою та зображеннями тощо.

Нагадаємо, що у Харкові ремонти шкільних укриттів проводять за завищеними цінами.

Також ми писали про те, що у Харкові відсторонили головного лікаря від обов'язків через закупівлю коштовного одягу для медиків.