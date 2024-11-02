Удары FPV-дронами по оккупантам в Харьковской области — 3 ОШБр показала видео

Запуск дрона. Фото: 3-я ОШБр

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили вражескую технику и укрытие русских войск. Они применили против врага FPV-дроны.

Видео опубликовали на канале 3-й ОШБр в Telegram.

Читайте также:

ВСУ истребляют врага в Харьковской области

На видео видно, как дроны искусно истребляют российские укрытия, откуда работали минометчики. Также удалось уничтожить вражескую технику.

Подлет дрона к БТР россиян. Фото: скриншот

Укрытие вражеских минометчиков. Фото: скриншот

Дрон нашел оккупанта. Фото: скриншот

Атака на вражеские должности. Фото: скриншот

"Пилоты бригады поразили два вражеских бетера, и один из них — прицельно под пушку. Взорвали укрытие минометчиков, а затем нашли и их оружейное средство. Живую силу атаковали в крытых окопах — еще группа россиян выгорела, как полинезийский костер", — рассказали бойцы.

Напомним, недавно бойцы 3-й ОШБр показали, как уничтожили колонну грузовиков российских войск в Харьковской области.

Также украинские защитники опубликовали видео, как умело взорвали мостоукладчик в Харьковской области.