Удари FPV-дронами по окупантах на Харківщині — 3 ОШБр показала відео

Запуск дрона. Фото: 3-тя ОШБр

Бійці Третьої окремої штурмової бригади знищили ворожу техніку та укриття російських військ. Вони застосували проти ворога FPV-дрони.

Відео опублікували на каналі 3-ї ОШБр у Telegram.

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На відео видно, як дрони майстерно винищують російські укриття звідки працювали мінометники. Також вдалося знищити ворожу техніку.

Підліт дрона до БТР росіян. Фото: скриншот

Укриття ворожих мінометників. Фото: скриншот

Дрон знайшов окупанта. Фото: скриншот

Атака на ворожі посади. Фото: скриншот

"Пілоти бригади уразили два ворожі бетери, і один з них — прицільно під гармату. Підірвали укриття мінометників, а після знайшли і їхній збройовий засіб. Живу силу атакували в критих окопах — ще група росіян вигоріла, як полінезійське багаття", — розповіли бійці.

Нагадаємо, нещодавно бійці 3-ї ОШБр показали, як знищили колону вантажівок російських військ на Харківщині.

Також українські захисники опублікували відео, як вправно підірвали мостоукладач у Харківській області.