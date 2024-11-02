Удари FPV-дронами по окупантах на Харківщині — 3 ОШБр показала відео

Третя штурмова атакувала дронами армію РФ на Харківщині — відео
Бійці Третьої окремої штурмової бригади знищили ворожу техніку та укриття російських військ. Вони застосували проти ворога FPV-дрони.
Відео опублікували на каналі 3-ї ОШБр у Telegram.
ЗСУ винищують ворога на Харківщині
На відео видно, як дрони майстерно винищують російські укриття звідки працювали мінометники. Також вдалося знищити ворожу техніку.
"Пілоти бригади уразили два ворожі бетери, і один з них — прицільно під гармату. Підірвали укриття мінометників, а після знайшли і їхній збройовий засіб. Живу силу атакували в критих окопах — ще група росіян вигоріла, як полінезійське багаття", — розповіли бійці.
Нагадаємо, нещодавно бійці 3-ї ОШБр показали, як знищили колону вантажівок російських військ на Харківщині.
Також українські захисники опублікували відео, як вправно підірвали мостоукладач у Харківській області.
Читайте Новини.LIVE!