Контрнаступление на Харьковщине — Третья штурмовая опубликовала первое видео

Бойцы Третьей штурмовой бригады. Фото: скриншот

Бойцы Третьей штурмовой бригады обнародовали видео, на котором зафиксировано начало наступательной операции в Харьковской области. Видео показывает десантирование и мгновенный огневой контакт с оккупантами, открывшими заградительный огонь, пытаясь остановить наших воинов.

Видео опубликовала пресс-служба Третьей штурмовой бригады в воскресенье, 25 августа.

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Как отметили военнослужащие, это первое снятое видео с GoPro с начала наступательной операции Третьей штурмовой в Харьковской области.

"Из десантирования и сразу в огневой контакт. Пулеметчик оккупантов открыл заградительный огонь, чтобы не подпустить наших бойцов к своей окопной линии. Снаряды оккупантов разрывались уже рядом", — говорится в сообщении.

Уникальные кадры передают эмоции и решительность штурмовиков, готовых к бою даже в самых жестких условиях.

"Злость и эмоции штурмовиков, которые готовы душить оккупантов голыми руками", — отметили в 3 ОШБр.

Видео 18+, содержится нецензурная лексика.