Контрнаступление на Харьковщине — Третья штурмовая опубликовала первое видео

Третья штурмовая бригада показала первое видео с контрнаступления на Харьковщине
Бойцы Третьей штурмовой бригады обнародовали видео, на котором зафиксировано начало наступательной операции в Харьковской области. Видео показывает десантирование и мгновенный огневой контакт с оккупантами, открывшими заградительный огонь, пытаясь остановить наших воинов.
Видео опубликовала пресс-служба Третьей штурмовой бригады в воскресенье, 25 августа.
Наступательная операция в Харьковской области
Как отметили военнослужащие, это первое снятое видео с GoPro с начала наступательной операции Третьей штурмовой в Харьковской области.
"Из десантирования и сразу в огневой контакт. Пулеметчик оккупантов открыл заградительный огонь, чтобы не подпустить наших бойцов к своей окопной линии. Снаряды оккупантов разрывались уже рядом", — говорится в сообщении.
Уникальные кадры передают эмоции и решительность штурмовиков, готовых к бою даже в самых жестких условиях.
"Злость и эмоции штурмовиков, которые готовы душить оккупантов голыми руками", — отметили в 3 ОШБр.
Видео 18+, содержится нецензурная лексика.
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