Контратака 3 ОШБр в Харьковской области — военные заявили об успехе операции

Бойцы 3 ОШБр. Фото: скриншот

В Третьей штурмовой бригаде сообщили детали контратаковой операции на Харьковщине. На месте контратаки 3 ОШБр ВСУ в Харьковской области сегодня продолжаются стабилизационные мероприятия.

Об этом заявил пресс-офицер 3 ОШБр Александр Бородин, пишет "Радио Свобода".

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По словам Александра Бородина, в результате операции на Харьковщине уничтожены позиции и логистика 20-й армии РФ. Сейчас идут стабилизационные действия, проведены закрепления. Ситуацию в бригаде назвали стабильной.

"Один из успехов — это то, что мы смогли удержать от дальнейших планов и возможности развития российскую 20-ю армию. Насколько мы можем понимать, они хотели вступать в сторону Макеевки, с одной стороны. С другой стороны, они могли перебрасывать личный состав, силы и средства на другие направления фронта по всей стране. Сейчас они занимаются тем, что пытаются восстановить какие-то части позиций, пытаются построить новую линию обороны. Поэтому это крайне важно с военной точки зрения. Даже более важно чем территории. Потому что с военной точки зрения, уничтожение сил и средств и нарушение планов это часто бывает более важным успехом чем освобождение территорий, если говорить военным языком", — заявил Бородин.

Операцию Третьей штурмовой на Харьковщине в бригаде напрямую не связали с операцией ВСУ в Курской области, а назвали это "синхронным успехом". Однако несмотря на поражения, в том числе и среди личного состава, у российской армии на этом направлении остаются большие резервы, однако они могут быть неэффективными из-за поражения логистики.

"Надо понимать, что их резервы большие. У них построена такая система, что у них почти не заканчиваются пехотные резервы. Большое количество артиллерии и fpv. Количество и масштаб на их стороне. Но планы нарушены, нарушена логистика и количество иногда не срабатывает как преимущество, если плохо работает логистика или сбиваются планы", — подытожил Бородин.

Напомним, 22 августа бойцы Третьей штурмовой бригады заявили, что начали наступление в Харьковской области. Бойцы анонсировали хорошие новости по поводу продвижения украинских войск.