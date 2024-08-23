Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Третьей штурмовой раскрыли подробности контрнаступления в Харьковской области arrow

В Третьей штурмовой раскрыли подробности контрнаступления в Харьковской области

23 августа 2024 14:24
Галина Шподарева - редактор
Контратака 3 ОШБр в Харьковской области — военные заявили об успехе операции
Бойцы 3 ОШБр. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

В Третьей штурмовой бригаде сообщили детали контратаковой операции на Харьковщине. На месте контратаки 3 ОШБр ВСУ в Харьковской области сегодня продолжаются стабилизационные мероприятия.

Об этом заявил пресс-офицер 3 ОШБр Александр Бородин, пишет "Радио Свобода".

Читайте также:

Контратака в Харьковской области

По словам Александра Бородина, в результате операции на Харьковщине уничтожены позиции и логистика 20-й армии РФ. Сейчас идут стабилизационные действия, проведены закрепления. Ситуацию в бригаде назвали стабильной.

"Один из успехов — это то, что мы смогли удержать от дальнейших планов и возможности развития российскую 20-ю армию. Насколько мы можем понимать, они хотели вступать в сторону Макеевки, с одной стороны. С другой стороны, они могли перебрасывать личный состав, силы и средства на другие направления фронта по всей стране. Сейчас они занимаются тем, что пытаются восстановить какие-то части позиций, пытаются построить новую линию обороны. Поэтому это крайне важно с военной точки зрения. Даже более важно чем территории. Потому что с военной точки зрения, уничтожение сил и средств и нарушение планов это часто бывает более важным успехом чем освобождение территорий, если говорить военным языком", — заявил Бородин.

Операцию Третьей штурмовой на Харьковщине в бригаде напрямую не связали с операцией ВСУ в Курской области, а назвали это "синхронным успехом". Однако несмотря на поражения, в том числе и среди личного состава, у российской армии на этом направлении остаются большие резервы, однако они могут быть неэффективными из-за поражения логистики.

"Надо понимать, что их резервы большие. У них построена такая система, что у них почти не заканчиваются пехотные резервы. Большое количество артиллерии и fpv. Количество и масштаб на их стороне. Но планы нарушены, нарушена логистика и количество иногда не срабатывает как преимущество, если плохо работает логистика или сбиваются планы", — подытожил Бородин.

Напомним, 22 августа бойцы Третьей штурмовой бригады заявили, что начали наступление в Харьковской области. Бойцы анонсировали хорошие новости по поводу продвижения украинских войск.

Также важные новости дня по теме:

 

ВСУ Харьковская область контрнаступление ВСУ защитники атака военнослужащие потери оккупантов 3 ОШБр

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:13 Компания "Інжур Енерджі" победила на аукционе Укрэнерго — как улучшит украинскую энергосистему

15:11 Зеленский и Моди заключили ряд двусторонних соглашений между Украиной и Индией

15:01 Продавали трофейные автоматы криминалитета — СБУ и полиция разоблачили подпольных оружейников

14:55 Спецназовцы НГУ показали эффективную работу по оккупантам в Запорожской області

14:54 Недопустимо забирать водителей рейсовых автобусов — Шмыгаль обратился к Минобороны

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

14:46 ВСУ могли частично отойти с некоторых позиций у Покровска, — ISW

14:39 Юридические услуги для уклонистов — в Николаеве разоблачили адвокатов

14:32 В Украине размер средней зарплаты вырос на 2,8 тыс. гривен — официальные данные

14:25 Удар по порту Кавказ — появились спутниковые снимки последствий

14:25 В Харькове мужчина совершил домашнее насилие над женой — как его наказала полиция

15:13 Компания "Інжур Енерджі" победила на аукционе Укрэнерго — как улучшит украинскую энергосистему

15:11 Зеленский и Моди заключили ряд двусторонних соглашений между Украиной и Индией

15:01 Продавали трофейные автоматы криминалитета — СБУ и полиция разоблачили подпольных оружейников

14:55 Спецназовцы НГУ показали эффективную работу по оккупантам в Запорожской області

14:54 Недопустимо забирать водителей рейсовых автобусов — Шмыгаль обратился к Минобороны

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

14:46 ВСУ могли частично отойти с некоторых позиций у Покровска, — ISW

14:39 Юридические услуги для уклонистов — в Николаеве разоблачили адвокатов

14:32 В Украине размер средней зарплаты вырос на 2,8 тыс. гривен — официальные данные

14:25 Удар по порту Кавказ — появились спутниковые снимки последствий

14:25 В Харькове мужчина совершил домашнее насилие над женой — как его наказала полиция

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

Text

13:00 Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

Text

12:22 Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

Text

11:50 Сколько случаев СОЧ и дезертирства было в Украине за семь месяцев — эксперт удивил цифрами

Text

11:25 В армии РФ растет недовольство среди полевых командиров — Братчук спрогнозировал последствия

Text

08:00 Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2024
Text

22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

Text

18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

Text

17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

Text

16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

Text

13:00 Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту