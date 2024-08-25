Контрнаступ на Харківщині — Третя штурмова опублікувала перше відео

Третя штурмова бригада показала перше відео з контрнаступу на Харківщині
Бійці Третьої штурмової бригади оприлюднили відео, на якому зафіксовано початок наступальної операції на Харківщині. Відео показує десантування та миттєвий вогневий контакт з окупантами, які відкрили загороджувальний вогонь, намагаючись зупинити наших воїнів.
Відео опублікувала пресслужба Третьої штурмової бригади у неділю, 25 серпня.
Наступальна операція на Харківщині
Як зазначили військовослужбовці, це перше зняте відео з GoPro із початку наступальної операції Третьої штурмової на Харківщині.
"З десантування й відразу у вогневий контакт. Кулеметник окупантів відкрив загороджувальний вогонь, аби не підпустити наших бійців до своєї окопної лінії. Снаряди окупантів розривалися уже поруч", — йдеться у повідомленні.
Унікальні кадри передають емоції та рішучість штурмовиків, готових до бою навіть в найжорсткіших умовах.
"Злість і емоції штурмовиків, які готові душити окупантів голими руками", — зазначили у 3 ОШБр.
Відео 18+, міститься нецензурна лексика.
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