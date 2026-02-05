В Харькове заработали пункты обогрева от Третьего армейского корпуса

Пункт обогрева в Харькове. Фото: кадр из видео

Ветераны Третьего армейского корпуса открыли пункты обогрева в Харькове. Таким образом пытаются помочь людям, которые посреди зимы оказались без воды и света из-за российских обстрелов.

Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе, передает Новини.LIVE.

Пункты обогрева в Харькове от Третьего армейского корпуса

Как отметили в сообщении, ветераны Третьего армейского корпуса вместе с полком беспилотных систем "KRAKEN¹⁶⁵⁴" запустили собственные пункты обогрева и поддержки для харьковчан.

"Сразу три стационарных пункта сегодня заработали в разных районах города. Это тепло, горячая еда и напитки, возможность зарядить гаджеты и зарядиться живым общением с теми, кто уже оборонял город в тяжелые минуты российского вторжения", — говорится в сообщении.

В Третьем армейском корпусе добавили, что такая инициатива — продолжение проекта, который запустили бывшие бойцы Тройки для поддержки киевлян в столице.

