Главная Харьков Третий армейский корпус открыл пункты обогрева в Харькове

Третий армейский корпус открыл пункты обогрева в Харькове

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 20:53
В Харькове заработали пункты обогрева от Третьего армейского корпуса
Пункт обогрева в Харькове. Фото: кадр из видео

Ветераны Третьего армейского корпуса открыли пункты обогрева в Харькове. Таким образом пытаются помочь людям, которые посреди зимы оказались без воды и света из-за российских обстрелов.

Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Пункты обогрева в Харькове от Третьего армейского корпуса

Как отметили в сообщении, ветераны Третьего армейского корпуса вместе с полком беспилотных систем "KRAKEN¹⁶⁵⁴" запустили собственные пункты обогрева и поддержки для харьковчан.

"Сразу три стационарных пункта сегодня заработали в разных районах города. Это тепло, горячая еда и напитки, возможность зарядить гаджеты и зарядиться живым общением с теми, кто уже оборонял город в тяжелые минуты российского вторжения", — говорится в сообщении.

В Третьем армейском корпусе добавили, что такая инициатива — продолжение проекта, который запустили бывшие бойцы Тройки для поддержки киевлян в столице.

Напомним, ранее мы писали о том, как коммунальщики борются с непогодой в Харькове. К работе привлекли более 150 специалисты.

Также мы рассказывали о том, какие последствия обстрелов энергетики Харькова. Мэр Игорь Терехов раскрыл подробности.

Харьков электроэнергия обстрелы пункт обогрева помощь
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
