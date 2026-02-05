У Харкові запрацювали пункти обігріву від Третього армійського корпусу

Пункт обігріву у Харкові. Фото: кадр з відео

Ветерани Третього армійського корпусу відкрили пункти обігріву у Харкові. Таким чином намагаються допомогти людям, які посеред зими опинилися без води та світла через російські обстріли.

Про це повідомили у Третьому армійському корпусі, передає Новини.LIVE.

Пункти обігріву у Харкові від Третього армійського корпусу

Як зазначили у повідомленні, ветерани Третього армійського корпусу разом з полком безпілотних систем "KRAKEN¹⁶⁵⁴" запустили власні пункти обігріву й підтримки для харків'ян.

"Відразу три стаціонарні пункти сьогодні запрацювали в різних районах міста. Це тепло, гаряча їжа й напої, можливість зарядити гаджети й зарядитися живим спілкуванням з тими, хто вже обороняв місто в найтяжчі хвилини російського вторгнення", — йдеться у повідомленні.

У Третьому армійському корпусі додали, що така ініціатива — продовження проєкту, який запустили колишні бійці Трійки для підтримки киян у столиці.

