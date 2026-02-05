Відео
Головна Харків Третій армійський корпус відкрив пункти обігріву в Харкові

Третій армійський корпус відкрив пункти обігріву в Харкові

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 20:53
У Харкові запрацювали пункти обігріву від Третього армійського корпусу
Пункт обігріву у Харкові. Фото: кадр з відео

Ветерани Третього армійського корпусу відкрили пункти обігріву у Харкові. Таким чином намагаються допомогти людям, які посеред зими опинилися без води та світла через російські обстріли.

Про це повідомили у Третьому армійському корпусі, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Пункти обігріву у Харкові від Третього армійського корпусу

Як зазначили у повідомленні, ветерани Третього армійського корпусу разом з полком безпілотних систем "KRAKEN¹⁶⁵⁴" запустили власні пункти обігріву й підтримки для харків'ян.

"Відразу три стаціонарні пункти сьогодні запрацювали в різних районах міста. Це тепло, гаряча їжа й напої, можливість зарядити гаджети й зарядитися живим спілкуванням з тими, хто вже обороняв місто в найтяжчі хвилини російського вторгнення", — йдеться у повідомленні.

У Третьому армійському корпусі додали, що така ініціатива — продовження проєкту, який запустили колишні бійці Трійки для підтримки киян у столиці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як комунальники борються з негодою у Харкові. До роботи залучили понад 150 фахівці.

Також ми розповідали про те, які наслідки обстрілів енергетики Харкова. Мер Ігор Терехов розкрив подробиці.

Харків електроенергія обстріли пункт обігріву допомога
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
