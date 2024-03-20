Три человека погибли в Харькове в результате удара РФ — куда попали вражеские ракеты
В Харькове трое погибших, но количество жертв и пострадавших может быть гораздо больше. Также известно о пяти пострадавших.
Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Подробности обстрела Харькова
"Повреждены восьмиэтажка и производственный цех в Холодногорском районе. Пожар охватил более 1000 квадратных метров. Обычная типография, цех по производству мебели и лакокрасочной продукции", — сообщил руководитель Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.
Среди раненых работники предприятия, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Продолжается спасательная операция и тушение пожара.
"К сожалению, количество жертв и пострадавших может быть больше", — отмечает Болвинов.
По предварительным данным, удар был нанесен ракетой Х-59. Поврежден пятиэтажный дом и автомобиль, помещение частного предприятия. Пострадали 66, 48, 38 и 47-летние мужчины. Их доставили в больницу.
Напомним, что сегодня, 20 марта, город Харьков попал под обстрел, а на месте прилета возник сильный пожар.
Также мы писали о том, что после обстрела города Харькова стало известно о пяти пострадавших. Два человека уже госпитализированы, остальные осматриваются медиками.
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