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Три людини загинули в Харкові внаслідок удару РФ — куди поцілили ворожі ракети

20 березня 2024 14:23
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Троє людей загинули у Харкові внаслідок удару РФ
Постраждалий в кареті "швидкої". Фото: Сергій Болвінов / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові троє загиблих, але кількість жертв та постраждалих може бути набагато більшою. Також відомо про п'ятьох постраждалих.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

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"Пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції", — повідомив керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі.

"На жаль, кількість жертв та постраждалих може бути більшою", — зазначає Болвінов. 

Троє людей загинули у Харкові внаслідок удару РФ - фото 1
Допис Сергія Болвінова. Фото: скриншот

За попередніми даними, удар був нанесений ракетою Х-59. Пошкоджений п’ятиповерховий будинок та автомобіль, приміщення приватного підприємства. Постраждали 66-, 48-, 38- та 47-річні чоловіки. Їх доставили до лікарні.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 березня, місто Харків потрапило під обстріл, а на місці "прильоту" виникла сильна пожежа. 

Також ми писали про те, що після обстрілу міста Харкова стало відомо про п'ятьох постраждалих. Двоє осіб вже госпіталізовані, решту оглядають медики.

смерть
Харків
пожежа
поліція
обстріли

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