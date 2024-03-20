Троє людей загинули у Харкові внаслідок удару РФ

Постраждалий в кареті "швидкої". Фото: Сергій Болвінов / Facebook

У Харкові троє загиблих, але кількість жертв та постраждалих може бути набагато більшою. Також відомо про п'ятьох постраждалих.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

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"Пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції", — повідомив керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі.

"На жаль, кількість жертв та постраждалих може бути більшою", — зазначає Болвінов.

Допис Сергія Болвінова. Фото: скриншот

За попередніми даними, удар був нанесений ракетою Х-59. Пошкоджений п’ятиповерховий будинок та автомобіль, приміщення приватного підприємства. Постраждали 66-, 48-, 38- та 47-річні чоловіки. Їх доставили до лікарні.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 березня, місто Харків потрапило під обстріл, а на місці "прильоту" виникла сильна пожежа.

Також ми писали про те, що після обстрілу міста Харкова стало відомо про п'ятьох постраждалих. Двоє осіб вже госпіталізовані, решту оглядають медики.