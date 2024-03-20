Троє людей загинули у Харкові внаслідок удару РФ

Три людини загинули в Харкові внаслідок удару РФ — куди поцілили ворожі ракети
У Харкові троє загиблих, але кількість жертв та постраждалих може бути набагато більшою. Також відомо про п'ятьох постраждалих.
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
Подробиці обстрілу Харкова
"Пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції", — повідомив керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі.
"На жаль, кількість жертв та постраждалих може бути більшою", — зазначає Болвінов.
За попередніми даними, удар був нанесений ракетою Х-59. Пошкоджений п’ятиповерховий будинок та автомобіль, приміщення приватного підприємства. Постраждали 66-, 48-, 38- та 47-річні чоловіки. Їх доставили до лікарні.
Нагадаємо, що сьогодні, 20 березня, місто Харків потрапило під обстріл, а на місці "прильоту" виникла сильна пожежа.
Також ми писали про те, що після обстрілу міста Харкова стало відомо про п'ятьох постраждалих. Двоє осіб вже госпіталізовані, решту оглядають медики.
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