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Тревога в Харькове длится уже 12 часов — вечернее обращение Зеленского

25 мая 2024 22:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Тревога в Харькове длится уже 12 часов — вечернее обращение Зеленского
Пожарный гасит пламя. Фото: ГСЧС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что весь день Харьков находится под ударами российских захватчиков. Воздушная тревога в области продолжается уже более 12 часов.

Об этом Зеленский сообщил в субботу, 25 мая.

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"Управляемые авиабомбы и ракеты против обычной застройки Харькова, обычной гражданской жизни города. Строительный гипермаркет дотла сгорел, до сих пор продолжается ликвидация пожара", — рассказал президент.

Глава государства также рассказал, что были попадания по центральному парку и обычным домам. По его словам, точное количество погибших людей по состоянию на данный момент еще неизвестно.

"В общем, только за один этот день и только в Харькове ранены почти 60 человек. Всем оказывается необходимая помощь", — заверил Зеленский.

Он также рассказал, что к ликвидации последствий вражеского удара привлечены около 200 спасателей ГСЧС Украины и десятки единиц техники. На месте работают около 400 правоохранителей.

"Задействованы все экстренные службы. Благодарен каждому и каждой, кто заботится о людях и пытается сохранить больше жизней", — отметил Зеленский.

Президент также поблагодарил всех в мире, кто сейчас поддерживает Украину, Харьков и осуждает российский террор.

"Важно быть всем вместе, чтобы российский террор был преодолен и чтобы каждый, кто виноват в этих ударах, получил справедливый ответ", — подчеркнул президент.

Харьков
Пожарные на месте обстрела. Фото: Патрульная полиция
Харьков
Пожарный гасит пламя. Фото: ГСЧС
Харьков
Разрушенное обстрелом кафе. Фото: ГСЧС
Харьков
Пострадавший от обстрела дом. Фото: ГСЧС
Харьков
Пожарный на крыше гипермаркета. Фото: Патрульная полиция

Ранее мы писали, что в Харькове в субботу, 25 мая, снова раздались взрывы. В городе и области продолжается воздушная тревога.

Также мы писали, что российские войска в субботу, 25 мая, обстреляли Харьков. Один из ударов пришелся на Центральный парк города.

Владимир Зеленский
война
Украина
обстрелы
Харьков
воздушная тревога
ракетный удар

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