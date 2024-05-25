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Тривога в Харкові триває вже 12 годин — вечірнє звернення Зеленського

25 травня 2024 22:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Тривога в Харкові триває вже 12 годин — вечірнє звернення Зеленського
Пожежник гасить полум'я. Фото: ДСНС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів, що увесь день Харків перебуває під ударами російських загарбників. Повітряна тривога в області триває вже понад 12 годин.

Про це Зеленський повідомив у суботу, 25 травня.

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"Керовані авіабомби та ракети проти звичайної забудови Харкова, звичайного цивільного життя міста. Будівельний гіпермаркет вщент згорів, досі триває ліквідація пожежі", — розповів президент.

Глава держави також розповів, що були влучання по центральному парку та звичайних будинках. За його словами, точна кількість загиблих людей станом на зараз ще невідома.

"Загалом тільки за один цей день і тільки в Харкові поранені майже 60 людей. Усім надається необхідна допомога", — запевнив Зеленський.

Він також розповів, що до ліквідації наслідків ворожого удару залучено майже 200 рятувальників ДСНС України та десятки одиниць техніки. На місці працюють близько 400 правоохоронців.

"Задіяні всі екстрені служби. Вдячний кожному й кожній, хто дбає про людей і намагається зберегти якнайбільше життів", — зазначив Зеленський.

Президент також подякував усім у світі, хто зараз підтримує Україну, Харків та засуджує російський терор.

"Важливо бути всім разом, щоб російський терор був подоланий і щоб кожен, хто винний у цих ударах, отримав справедливу відповідь", — наголосив президент.

Харків
Пожежники на місці обстрілу. Фото: Патрульна поліція
Харків
Пожежник гасить полум'я. Фото: ДСНС
Харків
Зруйноване обстрілом кафе. Фото: ДСНС
Харків
Постраждалий від обстрілу будинок. Фото: ДСНС
Харьков
Пожежник на даху гіпермаркету. Фото: Патрульна поліція

Раніше ми писали, що у Харкові у суботу, 25 травня, знову пролунали вибухи. У місті та області триває повітряна тривога.

Також ми писали, що російські війська у суботу, 25 травня, обстріляли Харків. Один з ударів прийшовся на Центральний парк міста.

Володимир Зеленський
війна
Україна
обстріли
Харків
повітряна тривога
ракетний удар

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