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Російський удар по центру Харкова — з'явилися фото з місця влучань

25 травня 2024 22:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Російський удар по центру Харкова — з'явилися фото з місця влучань
Знищений ворожим обстрілом будинок. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сьогодні, 25 травня, російські загарбники завдали жорстокого удару по центру Харкова. Внаслідок цього постраждали будівльний гіпермаркет, житлові будівлі, кафе та інші споруди. Окрім того є загиблі і посраждалі.

Новини.LIVE публікують фото жахливих наслідків ворожих обстрілів.

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Внаслідок жорстокого удару, завданого окупантами, було зруйновано та пошкоджено низку будівель. Серед них — будівельний гіпермаркет. Внаслідок цих ударів є загиблі і постраждалі.

обстріл
Зруйнований обстрілом будинок. Фото: Новини.LIVE
обстріл
Пошкоджений обстрілом автомобіль у дворі. Фото: Новини.LIVE
обстріл
Будівля після ворожого влучання. Фото: Новини.LIVE
обстріл
Понівечене авто. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми писали, що у Харкові у суботу, 25 травня, знову пролунали вибухи. У місті та області триває повітряна тривога.

Також ми писали, що російські війська у суботу, 25 травня, обстріляли Харків. Один з ударів прийшовся на Центральний парк міста.

Крім того, 13-річна дитина перебуває у важкому стані внаслідок удару російських загарбників по центру Харкова. За попередніми даними, армія РФ запустила по Харкову ракету С-300.

війна
Харків
Харківська область
обстріли
Харківська ОДА
окупанти
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