Російський удар по центру Харкова — з'явилися фото з місця влучань
Сьогодні, 25 травня, російські загарбники завдали жорстокого удару по центру Харкова. Внаслідок цього постраждали будівльний гіпермаркет, житлові будівлі, кафе та інші споруди. Окрім того є загиблі і посраждалі.
Новини.LIVE публікують фото жахливих наслідків ворожих обстрілів.
Наслідки російських ударів по Харкову
Внаслідок жорстокого удару, завданого окупантами, було зруйновано та пошкоджено низку будівель. Серед них — будівельний гіпермаркет. Внаслідок цих ударів є загиблі і постраждалі.
Раніше ми писали, що у Харкові у суботу, 25 травня, знову пролунали вибухи. У місті та області триває повітряна тривога.
Також ми писали, що російські війська у суботу, 25 травня, обстріляли Харків. Один з ударів прийшовся на Центральний парк міста.
Крім того, 13-річна дитина перебуває у важкому стані внаслідок удару російських загарбників по центру Харкова. За попередніми даними, армія РФ запустила по Харкову ракету С-300.
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