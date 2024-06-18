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Тревоги по 16 часов — Синегубов рассказал о сложной ситуации из-за обстрелов Харьковщины

18 июня 2024 07:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Олег Синегубов рассказал о сложной ситуации из-за обстрелов Харьковской области
Последствия обстрелов РФ Харьковской области. Иллюстративное фото: t.me/synegubov
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что воздушные тревоги в среднем продолжаются в регионе по 16 часов в день. По его словам, это не способствует работе бизнеса.

Об этом Олег Синегубов рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини" в понедельник, 17 июня.

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Синегубов отметил, что российские захватчики продолжают атаковать населенные пункты Харьковской области и наносить удары по гражданской инфраструктуре.

Таким образом, в результате постоянных обстрелов врага около 50 тысяч жителей региона остались без света. Соответствующие службы возобновляют электроснабжение, однако ремонты усложняются из-за близкого расположения населенных пунктов к границе с Россией.

"Работа для бизнеса усложняется из-за непрерывных воздушных тревог — в среднем по 16 часов. Также действуют графики отключения электроэнергии. Постоянно общаемся с нашими торговыми сетями, чтобы сохранить их присутствие на территории области", — добавил Синегубов.

Напомним, что российские захватчики в Харьковской области обстреляли автомобиль скорой помощи. В результате удара была ранена семья, в том числе беременная женщина.

Также Синегубов сообщил о повреждении одного из корпусов центра отдыха в Киевском районе Харькова в ночь на 17 июня. Это произошло в результате российского удара.

Харьков
бизнес
война в Украине
воздушная тревога
инфраструктура
свет
оккупанты
обстрелы
Олег Синегубов
Харьковская область
атака
війна

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