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Тривоги по 16 годин — Синєгубов розповів про складну ситуацію через обстріли Харківщини

18 червня 2024 07:07
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Інна Буряк
редактор
Олег Синєгубов розповів про складну ситуацію через обстріли Харківської області
Наслідки обстрілу РФ Харківської області. Ілюстративне фото: t.me/synegubov
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що повітряні тривоги в середньому тривають в регіоні по 16 годин на день. За його словами, це не сприяє роботі бізнесу.

Про це Олег Синєгубов розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" в понеділок, 17 червня.

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Синєгубов зазначив, що російські загарбники продовжують атакувати населені пункти Харківської області та завдавати ударів по цивільній інфраструктурі.

Таким чином, внаслідок постійних обстрілів ворога близько 50 тисяч мешканців регіону залишились без світла. Відповідні служби відновлюють електропостачання, однак ремонти ускладнюються через близьке розташування населених пунктів до кордону з Росією.

"Робота для бізнесу ускладнюється через безперервні повітряні тривоги — у середньому по 16 годин. Також діють графіки відключення електроенергії. Постійно комунікуємо з нашими торговельними мережами, щоб зберегти їхню присутність на території області", — додав Синєгубов.

Нагадаємо, що російські загарбники у Харківській області обстріляли автомобіль швидкої допомоги. Внаслідок удару було поранено родину, зокрема вагітну жінку.

Також Синєгубов повідомив про пошкодження одного з корпусів відпочинкового центру в Київському районі Харкова в ніч проти 17 червня. Це сталося внаслідок російського удару.

Харків
бізнес
війна в Україні
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Олег Синєгубов
Харківська область
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війна

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