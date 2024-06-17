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На Харківщині росіяни обстріляли бригаду швидкої — є постраждалі

17 червня 2024 10:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Росіяни обстріляли "швидку" на Харківщині — є жертви
Пошкоджений обстрілами автомобіль "швидкої допомоги". Фото ілюстративне: trybuna.sumy.ua
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російська армія у Харківській області обстріляла автомобіль невідкладної швидкої допомоги. Внаслідок удару було поранено родину цивільних, зокрема вагітну жінку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України у понеділок, 17 червня.

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Наслідки удару по автомобілю "швидкої". Джерело: МОЗ

Як повідомляється, бригада "невідкладників" прибула на виклик до 17-річної дівчини, коли ворог почав обстрілювати населений пункт. Під час обстрілу лікарі проводили огляд в приміщенні, тому змогли вберегтися. 

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Наслідки удару по автомобілю "швидкої". Джерело: МОЗ

Проте серед цивільних були постраждалі: поранень зазнали вагітна жінка, дитина та чоловік. Лікарі змогли евакуювати постраждалих за допомогою іншого екіпажу, зараз їм надається вся необхідна допомога.

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Наслідки удару по автомобілю "швидкої". Джерело: МОЗ

Ситуація у Харківській області — остання інформація 

Нагадаємо, раніше російська армія здійснила авіаудар по селу Піски-Радьківські Ізюмського району Харківської області, внаслідок чого постраждали троє людей, серед яких дитина та вагітна жінка.

Водночас нещодавно ворог атакував Куп'янський та Ізюмський райони, пошкодивши чотири приватні будинки та автомобіль, було поранено цивільного.

Також російські сили атакували з реактивних систем залпового вогню село Курилівку Купʼянського району, поранивши цивільного мешканця.

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Україна
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Харківська область

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