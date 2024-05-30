Врач Евгений Комаровский прокомментировал реакцию США на удары оккупантов бомбами по Харькову

Это маразм — Комаровский прокомментировал реакцию США на российские удары бомбами по Харькову
Украинский врач Евгений Комаровский прокомментировал реакцию Соединенных Штатов Америки на российские удары бомбами по Харькову. По его словам, это маразм, когда в центре Европы приходится строить подземную школу из-за постоянных атак со стороны врага.
Об этом Евгений Комаровский сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Российские обстрелы Харькова
"Когда прилетает две бомбы в центр Харькова, не какие-то там ракеты, а именно бомбы, авиабомбы прилетают в центр миллионного города, а Европа вся молчит, для них это уже рядовое обычное событие", — подчеркнул Комаровский.
Согласен pic.twitter.com/kHZqrh5EBR— Andrey Serebrianskyi (@ Luganskiy_Twi) May 30, 2024
Он отметил, что относится к президенту США Джо Байдену, как к человеку, который представляет страну, которая была инициатором того, чтобы Украина разоружилась, отдала ядерное оружие, распилила стратегические бомбардировщики, а часть из них отдала России. Сейчас оккупанты применяют их в войне.
"Это они на этом настояли, подставив плечо, сказали, что с нами ничего не бойтесь. Это они сказали, как я могу к ним относиться? Я считаю, что это называется глобальная подлость международного масштаба", — говорит Комаровский.
Врач считает, что структуры ООН сейчас нет. По его словам, она была в прошлом.
Напомним, армия России в ночь 30 мая массированно ударила переработанными зенитными ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Харьковской области и Харькова. В результате обстрела было повреждено здание и конюшня, принадлежащие городскому конно-спортивному клубу.
Также россияне нанесли удар по поселку Малая Даниловка Харьковской области. Есть попадание.
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