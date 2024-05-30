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Это маразм — Комаровский прокомментировал реакцию США на российские удары бомбами по Харькову

30 мая 2024 14:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Врач Евгений Комаровский прокомментировал реакцию США на удары оккупантов бомбами по Харькову
Украинский врач Евгений Комаровский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинский врач Евгений Комаровский прокомментировал реакцию Соединенных Штатов Америки на российские удары бомбами по Харькову. По его словам, это маразм, когда в центре Европы приходится строить подземную школу из-за постоянных атак со стороны врага.

Об этом Евгений Комаровский сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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"Когда прилетает две бомбы в центр Харькова, не какие-то там ракеты, а именно бомбы, авиабомбы прилетают в центр миллионного города, а Европа вся молчит, для них это уже рядовое обычное событие", — подчеркнул Комаровский.

Он отметил, что относится к президенту США Джо Байдену, как к человеку, который представляет страну, которая была инициатором того, чтобы Украина разоружилась, отдала ядерное оружие, распилила стратегические бомбардировщики, а часть из них отдала России. Сейчас оккупанты применяют их в войне.

"Это они на этом настояли, подставив плечо, сказали, что с нами ничего не бойтесь. Это они сказали, как я могу к ним относиться? Я считаю, что это называется глобальная подлость международного масштаба", — говорит Комаровский.

Врач считает, что структуры ООН сейчас нет. По его словам, она была в прошлом.

Напомним, армия России в ночь 30 мая массированно ударила переработанными зенитными ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Харьковской области и Харькова. В результате обстрела было повреждено здание и конюшня, принадлежащие городскому конно-спортивному клубу.

Также россияне нанесли удар по поселку Малая Даниловка Харьковской области. Есть попадание.

Джо Байден
США
война
Харьков
ООН
Евгений Комаровский
Украина
обстрелы

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