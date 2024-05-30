Лікар Євген Комаровський прокоментував реакцію США на удари окупантів бомбами по Харкову

Український лікар Євген Комаровський. Фото: скриншот з відео

Український лікар Євген Комаровський прокоментував реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари бомбами по Харкову. За його словами, це маразм, коли в центрі Європи доводиться будувати підземну школу через постійні атаки з боку ворога.

Про це Євген Комаровський сказав в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

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"Коли прилітає дві бомби в центр Харкова, не якісь там ракети, а саме бомби, авіабомби прилітають у центр мільйонного міста, а Європа вся мовчить, для них це вже рядова звичайна подія", — наголосив Комаровський.

Він зазначив, що ставиться до президента США Джо Байдена, як до людини, яка представляє країну, яка була ініціатором того, щоб Україна роззброїлася, віддала ядерну зброю, розпиляла стратегічні бомбардувальники, а частину з них віддала Росії. Наразі окупанти застосовують їх у війні.

"Це вони на цьому наполягли, підставивши плече, сказали, що з нами нічого не бійтеся. Це вони сказали, як я можу до них ставитися? Я вважаю, що це називається глобальна підлість міжнародного масштабу", — каже Комаровський.

Лікар вважає, що структури ООН наразі немає. За його словами, вона була в минулому.

Нагадаємо, армія Росії в ніч 30 травня масовано вдарила переробленими зенітними ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Харківської області та Харкова. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю та стайню, які належать міському кінно-спортивному клубу.

Також росіяни завдали удару по селищу Мала Данилівка Харківської області. Є влучення.