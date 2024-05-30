Лікар Євген Комаровський прокоментував реакцію США на удари окупантів бомбами по Харкову

Це маразм — Комаровський прокоментував реакцію США на російські удари бомбами по Харкову
Український лікар Євген Комаровський прокоментував реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари бомбами по Харкову. За його словами, це маразм, коли в центрі Європи доводиться будувати підземну школу через постійні атаки з боку ворога.
Про це Євген Комаровський сказав в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.
Російські обстріли Харкова
"Коли прилітає дві бомби в центр Харкова, не якісь там ракети, а саме бомби, авіабомби прилітають у центр мільйонного міста, а Європа вся мовчить, для них це вже рядова звичайна подія", — наголосив Комаровський.
Согласен pic.twitter.com/kHZqrh5EBR— Andrey Serebrianskyi (@Luganskiy_Twi) May 30, 2024
Він зазначив, що ставиться до президента США Джо Байдена, як до людини, яка представляє країну, яка була ініціатором того, щоб Україна роззброїлася, віддала ядерну зброю, розпиляла стратегічні бомбардувальники, а частину з них віддала Росії. Наразі окупанти застосовують їх у війні.
"Це вони на цьому наполягли, підставивши плече, сказали, що з нами нічого не бійтеся. Це вони сказали, як я можу до них ставитися? Я вважаю, що це називається глобальна підлість міжнародного масштабу", — каже Комаровський.
Лікар вважає, що структури ООН наразі немає. За його словами, вона була в минулому.
Нагадаємо, армія Росії в ніч 30 травня масовано вдарила переробленими зенітними ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Харківської області та Харкова. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю та стайню, які належать міському кінно-спортивному клубу.
Також росіяни завдали удару по селищу Мала Данилівка Харківської області. Є влучення.
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