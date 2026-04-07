Главная Харьков Цены на дизель в Харькове снова подскочили: до 94,90 грн за литр

Дата публикации 7 апреля 2026 16:30
Цены на WOG в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 7 апреля, в Харькове снова подскочили цены на топливо. Кое-где АЗС предлагают дизель по 94,90 грн за литр. Бензин А-95 стоит в пределах 57,99-80 грн за литр. Цена на газ — около 48,99 грн за литр.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Цены на топливо в Харькове 7 апреля

Автозаправочные станции предлагают топливо по разным ценам. Сегодня самый высокий прайс на топливо в Харькове на WOG:

  • ДТ (Евро) — 91,90 грн за литр;
  • ДТ (Mustang+) — 94,90 грн за литр;
  • А-95 — 77,00 грн за литр;
  • А-95 Mustang — 80,00 грн за литр;
  • А-100 Mustang — 87,00 грн за литр.
Скільки коштує газ, бензин та дизельне пальне у Харкові 7 квітня
Цены на WOG в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В то же время на OVIS по состоянию на 7 апреля цены несколько ниже, в частности, на бензин и дизельное топливо:

  • А-95 — 73,99 грн за литр;
  • А-95 Active — 76,99 грн за литр;
  • А-92 — 70,99 грн за литр;
  • ДТ — 89,99 грн за литр;
  • Газ — 48,99 грн за литр.
Скільки коштує газ, бензин та дизельне пальне у Харкові 7 квітня
Цены на OVIS в Харькове. Фото: Новини.LIVE

На АЗС БРСМ-Нафта в Харькове сегодня можно заправить автомобиль по таким ценам:

Читайте также:
  • А-95 Euro Plus — 69,99 грн за литр;
  • А-95 Premium+ — 57,99 грн за литр;
  • ДТ Euro — 87,99 грн за литр;
  • Газ — 47,99 грн за литр;
  • Eco Blue — 39,99 грн за литр.
Скільки коштує газ, бензин та дизельне пальне у Харкові 7 квітня
Цены на БРСМ-Нафта в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, Харьков снова оказался под ударом оккупантов. Россияне обстреляли одно из учебных заведений. Город атаковали ударными беспилотниками.

Также мы рассказывали о том, что один из российских БпЛА попал в жилую многоэтажку в Харькове. Это произошло в Киевском районе. В результате обстрела пострадали люди.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
