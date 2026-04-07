Ціни на дизель у Харкові знову підскочили: до 94,90 грн за літр

У вівторок, 7 квітня, в Харкові знову підскочили ціни на пальне. Подекуди АЗС пропонують дизель за 94,90 грн за літр. Бензин А-95 коштує в межах 57,99-80 грн за літр. Ціна на газ — близько 48,99 грн за літр.

Ціни на пальне у Харкові 7 квітня

Автозаправні станції пропонують пальне за різними цінами. Сьогодні найвищий прайс на пальне у Харкові на WOG:

ДП (Євро) — 91,90 грн за літр;

ДП (Mustang+) — 94,90 грн за літр;

А-95 — 77,00 грн за літр;

А-95 Mustang — 80,00 грн за літр;

А-100 Mustang — 87,00 грн за літр.

Водночас на OVIS станом на 7 квітня ціни дещо нижчі, зокрема, на бензин та дизельне пальне:

А-95 — 73,99 грн за літр;

А-95 Active — 76,99 грн за літр;

А-92 — 70,99 грн за літр;

ДП — 89,99 грн за літр;

Газ — 48,99 грн за літр.

На АЗС БРСМ-Нафта у Харкові сьогодні можна заправити автомобіль за такими цінами:

Читайте також:

А-95 Euro Plus — 69,99 грн за літр;

А-95 Premium+ — 57,99 грн за літр;

ДП Euro — 87,99 грн за літр;

Газ — 47,99 грн за літр;

Eco Blue — 39,99 грн за літр.

Як повідомляли Новини.LIVE, Харків знову опинився під ударом окупантів. Росіяни обстріляли один з навчальних закладів. Місто атакували ударними безпілотниками.

Також ми розповідали про те, що один з російських БпЛА влучив у житлову багатоповерхівку у Харкові. Це сталося в Київському районі. Внаслідок обстрілу постраждали люди.

