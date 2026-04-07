Головна Харків Ціни на дизель у Харкові знову підскочили: до 94,90 грн за літр

Дата публікації: 7 квітня 2026 16:30
Ціни на WOG у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 7 квітня, в Харкові знову підскочили ціни на пальне. Подекуди АЗС пропонують дизель за 94,90 грн за літр. Бензин А-95 коштує в межах 57,99-80 грн за літр. Ціна на газ — близько 48,99 грн за літр.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Ціни на пальне у Харкові 7 квітня

Автозаправні станції пропонують пальне за різними цінами. Сьогодні найвищий прайс на пальне у Харкові на WOG:

  • ДП (Євро) — 91,90 грн за літр;
  • ДП (Mustang+) — 94,90 грн за літр;
  • А-95 — 77,00 грн за літр;
  • А-95 Mustang — 80,00 грн за літр;
  • А-100 Mustang — 87,00 грн за літр.
Скільки коштує газ, бензин та дизельне пальне у Харкові 7 квітня
Ціни на WOG у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Водночас на OVIS станом на 7 квітня ціни дещо нижчі, зокрема, на бензин та дизельне пальне:

  • А-95 — 73,99 грн за літр;
  • А-95 Active — 76,99 грн за літр;
  • А-92 — 70,99 грн за літр;
  • ДП — 89,99 грн за літр;
  • Газ — 48,99 грн за літр.
Скільки коштує газ, бензин та дизельне пальне у Харкові 7 квітня
Ціни на OVIS у Харкові. Фото: Новини.LIVE

На АЗС БРСМ-Нафта у Харкові сьогодні можна заправити автомобіль за такими цінами:

Читайте також:
  • А-95 Euro Plus — 69,99 грн за літр;
  • А-95 Premium+ — 57,99 грн за літр;
  • ДП Euro — 87,99 грн за літр;
  • Газ — 47,99 грн за літр;
  • Eco Blue — 39,99 грн за літр.
Скільки коштує газ, бензин та дизельне пальне у Харкові 7 квітня
Ціни на БРСМ-Нафта у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, Харків знову опинився під ударом окупантів. Росіяни обстріляли один з навчальних закладів. Місто атакували ударними безпілотниками.

Також ми розповідали про те, що один з російських БпЛА влучив у житлову багатоповерхівку у Харкові. Це сталося в Київському районі. Внаслідок обстрілу постраждали люди.

ціни на паливо Харків дизпаливо
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
