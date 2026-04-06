Россияне ударили по учебному заведению в Харькове

Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/ihor_terekhov

Российские войска днем 6 апреля атаковали Харьков ударными дронами. Один из последних ударов пришелся по учебному заведению. Сейчас вся информация уточняется.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Удар по Харькову 6 апреля

Около 14:55 Терехов сообщил, что Харьков находится под атакой дронов. Были попадания в Киевском районе города.

Скриншот сообщений Игоря Терехова

Незадолго городской голова рассказал, что один из последних ударов пришелся по учебному заведению. По его словам, сейчас информация о пострадавших уточняется.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Как сообщали Новини.LIVE, сегодня оккупанты попали дроном возле остановки в Харькове. В результате обстрела ранения получил водитель микроавтобуса. Кроме того, поврежден микроавтобус, за рулем которого находился пострадавший.

Кроме того, в Харькове дрон РФ влетел в дом в Киевском районе. Из-за атаки врага вспыхнули пожары и получили ранения мирные жители.