Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Ціни на пальне у Харкові: дизель тримається на рівні 84,12 грн за літр

Ціни на пальне у Харкові: дизель тримається на рівні 84,12 грн за літр

Ua ru
Дата публікації: 26 березня 2026 15:03
Ціни на пальне у Харкові на АЗС Ukrnafta. Фото: Новини.LIVE

Станом на 26 березня на автозаправних станціях Харкова та області зафіксовано різні ціни на пальне залежно від оператора. Однак середні показники залишаються відносно стабільними, порівнюючи з попередніми днями.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це свідчать дані Мінфіну. 

Вартість пального у Харкові 26 березня

За даними моніторингу, середня вартість бензину А-95 преміум становить 74,84 грн за літр, звичайного А-95 — 70,76 грн за літр, бензину А-92 — 66,47 грн за літр. Дизельне паливо коштує в середньому 84,12 грн за літр, а автомобільний газ — 45,87 грн. 

Ціни на пальне у Харкові 26 березня
Середні ціни на пальне у Харкові 26 березня. Фото: скриншот/Мінфін

У порівнянні з попередніми показниками, ціна на дизель дещо знизилася — на 0,07 грн, тоді як автогаз, навпаки, подорожчав на 0,08 грн. Вартість бензину залишилася без змін.

Як свідчать дані по окремих мережах АЗС, найдорожчий бензин А-95 преміум пропонують на станціях WOG та ОККО — по 77,99 грн за літр. Водночас дешевші пропозиції можна знайти у мережах SUN OIL  — 67,99 грн за літр та БРСМ-Нафта — 68,99 грн за літр.

Ціни на пальне на АЗС в Харкові 26 березня. Фото: скриншот/Мінфін

Як повідомляли Новини.LIVE, 25 березня у Харкові дизпаливо подорожчало іще на 63 копійки. Середня вартість пального станом на вчора була 83,62 грн за літр.

Також ми писали, що 26 березня у Харкові російський "Шахед" ударив біля будинків і ресторану. Це трапилося у у Слобідському районі міста. Відомо про одного постраждалого та пошкодження інфраструктури. 

Харків пальне Ціни на пальне
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації