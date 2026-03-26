Ціни на пальне у Харкові: дизель тримається на рівні 84,12 грн за літр

Станом на 26 березня на автозаправних станціях Харкова та області зафіксовано різні ціни на пальне залежно від оператора. Однак середні показники залишаються відносно стабільними, порівнюючи з попередніми днями.

Вартість пального у Харкові 26 березня

За даними моніторингу, середня вартість бензину А-95 преміум становить 74,84 грн за літр, звичайного А-95 — 70,76 грн за літр, бензину А-92 — 66,47 грн за літр. Дизельне паливо коштує в середньому 84,12 грн за літр, а автомобільний газ — 45,87 грн.

У порівнянні з попередніми показниками, ціна на дизель дещо знизилася — на 0,07 грн, тоді як автогаз, навпаки, подорожчав на 0,08 грн. Вартість бензину залишилася без змін.

Як свідчать дані по окремих мережах АЗС, найдорожчий бензин А-95 преміум пропонують на станціях WOG та ОККО — по 77,99 грн за літр. Водночас дешевші пропозиції можна знайти у мережах SUN OIL — 67,99 грн за літр та БРСМ-Нафта — 68,99 грн за літр.

Як повідомляли Новини.LIVE, 25 березня у Харкові дизпаливо подорожчало іще на 63 копійки. Середня вартість пального станом на вчора була 83,62 грн за літр.

