Цены на топливо в Харькове продолжают снижаться: дизель стоит 88,02 грн

Машины на АЗС. Фото: Новини.LIVE

В Харькове и области по состоянию на 24 апреля зафиксированы незначительные колебания цен на топливо. Больше всего за сутки подешевело дизельное топливо, тогда как бензин остался почти без изменений.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом свидетельствуют данные Минфина.

Стоимость топлива в Харькове 24 апреля

По состоянию на сегодня цены на топливо остаются относительно стабильным, с незначительной тенденцией к снижению стоимости отдельных видов топлива. Сейчас средняя стоимость топлива в регионе составляет:

бензин А-95 премиум — 76,00 грн за литр,

бензин А-95 — 71,55 грн за литр,

бензин А-92 — 67,13 грн за литр,

дизельное топливо — 88,02 грн за литр,

автогаз — 48,50 грн за литр.

Средние цены на топливо в Харькове. Фото: скриншот/Минфин

Цены на заправках различаются в зависимости от сети. Самые высокие ценники традиционно держат крупные бренды. Так, на АЗС WOG и OKKO бензин А-95 стоит около 75,90 грн за литр, дизель — до 89,90 грн за литр, а автогаз — почти 49,90 грн за литр.

Средние цены на АЗС в Харькове 24 апреля. Фото: скриншот/Минфин

В то же время в сети SOCAR бензин А-95 продают по 74,90 грн за литр, дизель — около 88,90 грн за литр, газ — до 49,98 грн за литр.

Читайте также:

Несколько дешевле предложения — в UPG, где бензин А-95 стоит 72,90 грн за литр.

