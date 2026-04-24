Цены на топливо в Харькове продолжают снижаться: дизель стоит 88,02 грн
В Харькове и области по состоянию на 24 апреля зафиксированы незначительные колебания цен на топливо. Больше всего за сутки подешевело дизельное топливо, тогда как бензин остался почти без изменений.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом свидетельствуют данные Минфина.
Стоимость топлива в Харькове 24 апреля
По состоянию на сегодня цены на топливо остаются относительно стабильным, с незначительной тенденцией к снижению стоимости отдельных видов топлива. Сейчас средняя стоимость топлива в регионе составляет:
- бензин А-95 премиум — 76,00 грн за литр,
- бензин А-95 — 71,55 грн за литр,
- бензин А-92 — 67,13 грн за литр,
- дизельное топливо — 88,02 грн за литр,
- автогаз — 48,50 грн за литр.
Цены на заправках различаются в зависимости от сети. Самые высокие ценники традиционно держат крупные бренды. Так, на АЗС WOG и OKKO бензин А-95 стоит около 75,90 грн за литр, дизель — до 89,90 грн за литр, а автогаз — почти 49,90 грн за литр.
В то же время в сети SOCAR бензин А-95 продают по 74,90 грн за литр, дизель — около 88,90 грн за литр, газ — до 49,98 грн за литр.
Несколько дешевле предложения — в UPG, где бензин А-95 стоит 72,90 грн за литр.
