Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ua ru
Дата публикации 24 апреля 2026 16:31
Цены на топливо в Харькове продолжают снижаться: дизель стоит 88,02 грн
Машины на АЗС. Фото: Новини.LIVE

В Харькове и области по состоянию на 24 апреля зафиксированы незначительные колебания цен на топливо. Больше всего за сутки подешевело дизельное топливо, тогда как бензин остался почти без изменений.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом свидетельствуют данные Минфина.

Стоимость топлива в Харькове 24 апреля

По состоянию на сегодня цены на топливо остаются относительно стабильным, с незначительной тенденцией к снижению стоимости отдельных видов топлива. Сейчас средняя стоимость топлива в регионе составляет:

  • бензин А-95 премиум — 76,00 грн за литр,
  • бензин А-95 — 71,55 грн за литр,
  • бензин А-92 — 67,13 грн за литр,
  • дизельное топливо — 88,02 грн за литр,
  • автогаз — 48,50 грн за литр.
Ціни на пальне у Харкові 24 квітня
Средние цены на топливо в Харькове. Фото: скриншот/Минфин

Цены на заправках различаются в зависимости от сети. Самые высокие ценники традиционно держат крупные бренды. Так, на АЗС WOG и OKKO бензин А-95 стоит около 75,90 грн за литр, дизель — до 89,90 грн за литр, а автогаз — почти 49,90 грн за литр.

Скільки коштує пальне у Харкові 24 квітня
Средние цены на АЗС в Харькове 24 апреля. Фото: скриншот/Минфин

В то же время в сети SOCAR бензин А-95 продают по 74,90 грн за литр, дизель — около 88,90 грн за литр, газ — до 49,98 грн за литр.

Несколько дешевле предложения — в UPG, где бензин А-95 стоит 72,90 грн за литр.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации