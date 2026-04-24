Ціни на пальне у Харкові далі знижуються: дизель коштує 88,02 грн

У Харкові та області станом на 24 квітня зафіксовано незначні коливання цін на пальне. Найбільше за добу подешевшало дизельне пальне, тоді як бензин залишився майже без змін.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це свідчать дані Мінфіну.

Вартість пального у Харкові 24 квітня

Станом на сьогодні ціни на пальне залишаються відносно стабільним, із незначною тенденцією до зниження вартості окремих видів пального. Наразі середня вартість пального в регіоні становить:

бензин А-95 преміум — 76,00 грн за літр,

бензин А-95 — 71,55 грн за літр,

бензин А-92 — 67,13 грн за літр,

дизельне пальне — 88,02 грн за літр,

автогаз — 48,50 грн за літр.

Ціни на заправках різняться залежно від мережі. Найвищі цінники традиційно тримають великі бренди. Так, на АЗС WOG та OKKO бензин А-95 коштує близько 75,90 грн за літр, дизель — до 89,90 грн за літр, а автогаз — майже 49,90 грн за літр.

Водночас у мережі SOCAR бензин А-95 продають за 74,90 грн за літр, дизель — близько 88,90 грн за літр, газ — до 49,98 грн за літр.

Дещо дешевші пропозиції — у UPG, де бензин А-95 коштує 72,90 грн за літр.

