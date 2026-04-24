Головна Харків Ціни на пальне у Харкові далі знижуються: дизель коштує 88,02 грн

Ціни на пальне у Харкові далі знижуються: дизель коштує 88,02 грн

Дата публікації: 24 квітня 2026 16:31
Ціни на пальне у Харкові далі знижуються: дизель коштує 88,02 грн
Автівки на АЗС. Фото: Новини.LIVE

У Харкові та області станом на 24 квітня зафіксовано незначні коливання цін на пальне. Найбільше за добу подешевшало дизельне пальне, тоді як бензин залишився майже без змін. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це свідчать дані Мінфіну. 

Вартість пального у Харкові 24 квітня

Станом на сьогодні ціни на пальне залишаються відносно стабільним, із незначною тенденцією до зниження вартості окремих видів пального. Наразі середня вартість пального в регіоні становить:

  • бензин А-95 преміум — 76,00 грн за літр,
  • бензин А-95 — 71,55 грн за літр,
  • бензин А-92 — 67,13 грн за літр,
  • дизельне пальне — 88,02 грн за літр,
  • автогаз — 48,50 грн за літр.
Ціни на пальне у Харкові 24 квітня
Середні ціни на пальне у Харкові. Фото: скриншот/Мінфін

Ціни на заправках різняться залежно від мережі. Найвищі цінники традиційно тримають великі бренди. Так, на АЗС WOG та OKKO бензин А-95 коштує близько 75,90 грн за літр, дизель — до 89,90 грн за літр, а автогаз — майже 49,90 грн за літр.

Скільки коштує пальне у Харкові 24 квітня
Середні ціни на АЗС у Харкові 24 квітня. Фото: скриншот/Мінфін

Водночас у мережі SOCAR бензин А-95 продають за 74,90 грн за літр, дизель — близько 88,90 грн за літр, газ — до 49,98 грн за літр.

Дещо дешевші пропозиції — у UPG, де бензин А-95 коштує 72,90 грн за літр.

Як писали Новини.LIVE, 21 квітня росіяни атакували центр Харкова. Ворожий дрон влучив в адмінбудівлю. 

Водночас 20 квітня РФ вдарила по Харкову бойовим дроном. Під атакою опинився Основ'янський район. Травмувалися люди.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
