Цены на топливо в Харькове снова выросли: дизель стоит 84,70 грн

По состоянию на 30 марта в Харькове цены на топливо снова выросли. Больше всего за сутки подорожал автомобильный газ и дизель. Однако цены колеблются в зависимости от сети АЗС.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом свидетельствуют данные Минфина.

Сколько стоит топливо в Харькове 30 марта

По средним показателям в Харькове, по состоянию на 30 марта цены на топливо следующие:

бензин А-95 премиум — 74,84 грн за литр (+0,38 грн);

бензин А-95 — 70,77 грн за литр (+0,08 грн);

бензин А-92 — 66,49 грн за литр (+0,02 грн);

дизельное топливо — 84,70 грн за литр (+0,58 грн);

автогаз — 46,60 грн за литр (+0,65 грн).

В то же время цены на заправках различных операторов существенно отличаются. Самое дорогое топливо традиционно предлагают премиальные сети. В частности, бензин А-95+ на АЗС WOG и OKKO достигает почти 78 грн за литр, а дизель — до 87,99 грн.

Зато более дешевые предложения можно найти в сетях SUN OIL, U.GO и БРСМ-Нафта, где бензин А-95 стоит от 64,99 грн за литр, а дизель — от 81,99 грн за литр.

Автомобильный газ колеблется в пределах 44,98-47,99 грн за литр в зависимости от оператора.

Как сообщали Новини.LIVE, 28 марта дизель в Харькове стоил по 84 грн за литр. А за А-95+ водители платили около 74,46 грн.

