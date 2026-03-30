Цены на топливо в Харькове снова выросли: дизель стоит 84,70 грн

Цены на топливо в Харькове снова выросли: дизель стоит 84,70 грн

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 17:14
Цены на топливо в Харькове снова выросли: дизель стоит 84,70 грн
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на 30 марта в Харькове цены на топливо снова выросли. Больше всего за сутки подорожал автомобильный газ и дизель. Однако цены колеблются в зависимости от сети АЗС.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом свидетельствуют данные Минфина.

Сколько стоит топливо в Харькове 30 марта

По средним показателям в Харькове, по состоянию на 30 марта цены на топливо следующие:

  • бензин А-95 премиум — 74,84 грн за литр (+0,38 грн);
  • бензин А-95 — 70,77 грн за литр (+0,08 грн);
  • бензин А-92 — 66,49 грн за литр (+0,02 грн);
  • дизельное топливо — 84,70 грн за литр (+0,58 грн);
  • автогаз — 46,60 грн за литр (+0,65 грн).
Ціни на пальне у Харкові 30 березня
Средние цены на топливо в Харькове 30 марта. Фото: скриншот/Минфин

В то же время цены на заправках различных операторов существенно отличаются. Самое дорогое топливо традиционно предлагают премиальные сети. В частности, бензин А-95+ на АЗС WOG и OKKO достигает почти 78 грн за литр, а дизель — до 87,99 грн.

Вартість пального у Харкові 30 березня
Средние цены на топливо на АЗС Харькова. Фото: скриншот/Минфин

Зато более дешевые предложения можно найти в сетях SUN OIL, U.GO и БРСМ-Нафта, где бензин А-95 стоит от 64,99 грн за литр, а дизель — от 81,99 грн за литр.

Читайте также:

Автомобильный газ колеблется в пределах 44,98-47,99 грн за литр в зависимости от оператора.

Как сообщали Новини.LIVE, 28 марта дизель в Харькове стоил по 84 грн за литр. А за А-95+ водители платили около 74,46 грн.

Также мы писали, что в этом году Харьков потратит более 314 млн грн на ремонт дорог. Кроме того, планируется осуществить текущий ремонт улично-дорожной сети, искусственных сооружений города на 129,1 млн грн.

Харьков АЗС Цены на топливо
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
