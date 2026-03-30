Ціни на пальне у Харкові знову зросли: дизель коштує 84,70 грн
Станом на 30 березня у Харкові ціни на пальне знову зросли. Найбільше за добу подорожчав автомобільний газ та дизель. Однак ціни коливаються залежно від мережі АЗС.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це свідчать дані Мінфіну.
Скільки коштує пальне у Харкові 30 березня
За середніми показниками у Харкові, станом на 30 березня ціни на пальне наступні:
- бензин А-95 преміум — 74,84 грн за літр (+0,38 грн);
- бензин А-95 — 70,77 грн за літр (+0,08 грн);
- бензин А-92 — 66,49 грн за літр (+0,02 грн);
- дизельне паливо — 84,70 грн за літр (+0,58 грн);
- автогаз — 46,60 грн за літр (+0,65 грн).
Водночас ціни на заправках різних операторів суттєво відрізняються. Найдорожче пальне традиційно пропонують преміальні мережі. Зокрема, бензин А-95+ на АЗС WOG та OKKO сягає майже 78 грн за літр, а дизель — до 87,99 грн.
Натомість дешевші пропозиції можна знайти у мережах SUN OIL, U.GO та БРСМ-Нафта, де бензин А-95 коштує від 64,99 грн за літр, а дизель — від 81,99 грн за літр.
Автомобільний газ коливається в межах 44,98–47,99 грн за літр залежно від оператора.
Як повідомляли Новини.LIVE, 28 березня дизель у Харкові коштував по 84 грн за літр. А за А-95+ водії платили близько 74,46 грн.
Також ми писали, що цьогоріч Харків витратить понад 314 млн грн на ремонт доріг. Крім того, планують здійснити поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, штучних споруд міста на 129,1 млн грн.
