Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ціни на пальне у Харкові знову зросли: дизель коштує 84,70 грн

Ua ru
Дата публікації: 30 березня 2026 17:14
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE

Станом на 30 березня у Харкові ціни на пальне знову зросли. Найбільше за добу подорожчав автомобільний газ та дизель. Однак ціни коливаються залежно від мережі АЗС.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це свідчать дані Мінфіну. 

Скільки коштує пальне у Харкові 30 березня

За середніми показниками у Харкові, станом на 30 березня ціни на пальне наступні:

  • бензин А-95 преміум — 74,84 грн за літр (+0,38 грн);
  • бензин А-95 — 70,77 грн за літр (+0,08 грн);
  • бензин А-92 — 66,49 грн за літр (+0,02 грн);
  • дизельне паливо — 84,70 грн за літр (+0,58 грн);
  • автогаз — 46,60 грн за літр (+0,65 грн).
Ціни на пальне у Харкові 30 березня
Середні ціни на пальне у Харкові 30 березня. Фото: скриншот/Мінфін

Водночас ціни на заправках різних операторів суттєво відрізняються. Найдорожче пальне традиційно пропонують преміальні мережі. Зокрема, бензин А-95+ на АЗС WOG та OKKO сягає майже 78 грн за літр, а дизель — до 87,99 грн.

Вартість пального у Харкові 30 березня
Середні ціни на пальне на АЗС Харкова. Фото: скриншот/Мінфін

Натомість дешевші пропозиції можна знайти у мережах SUN OIL, U.GO та БРСМ-Нафта, де бензин А-95 коштує від 64,99 грн за літр, а дизель — від 81,99 грн за літр.

Читайте також:

Автомобільний газ коливається в межах 44,98–47,99 грн за літр залежно від оператора.

Як повідомляли Новини.LIVE, 28 березня дизель у Харкові коштував по 84 грн за літр. А за А-95+ водії платили близько 74,46 грн. 

Також ми писали, що цьогоріч Харків витратить понад 314 млн грн на ремонт доріг. Крім того, планують здійснити поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, штучних споруд міста на 129,1 млн грн.

Харків АЗС Ціни на пальне
Карина Приходько - Редактор
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації