Высокая цена топлива в Харькове еще удерживается: ДТ по 84 грн

АЗС. Фото: Новини.LIVE

Высокая стоимость топлива в Харькове и области продолжает удерживаться. В частности, за А-95+ придется заплатить около 74,46 грн, а за дизель — 84,11 грн.

Новини.LIVE рассказывают о ценах на топливо в Харькове и области в субботу, 28 марта.

Цены на топливо в Харькове 28 марта

Средняя стоимость топлива в Харькове такова:

А-95+ — 74,96 грн;

А-95 — 70,69 грн;

А-92 — 66,46 грн;

ДТ — 84,11 грн;

Автогаз — 45,94 грн.

Средняя цена на топливо на Харьковщине 28 марта. Фото: AutoRia

В то же время на АЗС цена может отличаться в зависимости от топлива. Сейчас на ОККО установлены следующие:

А-95+ — 77,98 грн;

А-95 — 74,98 грн;

ДТ — 86,98 грн;

Автогаз — 46,99 грн.

Цены на WOG:

А-95+ — 77,98 грн;

А-95 — 74,98 грн;

ДТ — 86,98 грн;

Автогаз — 46,97 грн.

Цены на UPG:

А-95+ — 74,90 грн;

А-95 — 71,90 грн;

ДТ — 84,90 грн;

Автогаз — 45,50 грн.

Цены на АЗС в Харькове 28 марта. Фото: AutoRia

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Департамент строительства и дорожного хозяйства, в этом году Харьков выделяет более 314 миллионов гривен на ремонт и содержание дорог. В то же время перечень еще не утвержден.

Кроме того, мы рассказывали, как изменятся цены на коммунальные услуги в Харькове с 1 апреля. В частности, для большинства бытовых потребителей действует годовой тариф на газ на уровне 7,96 грн. Проезд в общественном транспорте останется бесплатным.