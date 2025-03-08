Российский беспилотник ударил по Богодухову — есть жертвы

Пожар в результате атаки. Фото: Харьковская ОГА

В Богодухове в Харьковской области продолжаются поисково-спасательные работы на гражданском предприятии, которое атаковали российские военные беспилотником. Во время разбора завалов нашли еще нескольких погибших.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Читайте также:

Что известно о последствиях атаки БпЛА РФ по Богодухову

Олег Синегубов отметил, что сначала спасатели нашли под завалами обугленное тело одного человека, продолжается экспертиза для установления личности. Однако впоследствии стало известно, что количество погибших возросло до трех.

Пожар в результате атаки. Фото: Харьковская ОГА

Атакованное предприятие. Фото: Харьковская ОГА

Кроме этого, семь человек получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь.

Сейчас продолжаются спасательные работы, специалисты продолжают разбирать завалы, оценивая масштабы разрушений, которые вызвал вражеский удар.

Впоследствии Олег Синегубов уточнил, что по территории мясокомбината попали четыре БпЛА "Шахед". Там возник масштабный пожар, повреждены производственные цеха и гаражи.

Напомним, ранее Олег Синегубов сообщал об одном погибшем человеке на гражданском предприятии в Богодухове.

Вчера, 7 марта, оккупанты нанесли удар ракетой "Искандер-М" по Харькову — Новини.LIVE показали фото последствий.