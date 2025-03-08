Російський безпілотник вдарив по Богодухову — є жертви

Пожежа внаслідок атаки. Фото: Харківська ОВА

У Богодухові в Харківській області тривають пошуково-рятувальні роботи на цивільному підприємстві, яке атакували російські військові безпілотником. Під час розбору завалів знайшли ще кількох загиблих.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Олег Синєгубов зазначив, що спочатку рятувальники знайшли під завалами обвуглене тіло однієї людини, триває експертиза для встановлення особи. Проте згодом стало відомо, що кількість загиблих зросла до трьох.

Пожежа внаслідок атаки. Фото: Харківська ОВА

Атаковане підприємство. Фото: Харківська ОВА

Окрім цього, семеро людей отримали поранення. Медики надають їм необхідну допомогу.

Наразі тривають рятувальні роботи, фахівці продовжують розбирати завали, оцінюючи масштаби руйнувань, які спричинив ворожий удар.

Згодом Олег Синєгубов уточнив, що по території м'ясокомбінату влучили чотири БпЛА "Шахед". Там виникла масштабна пожежа, пошкоджено виробничі цехи та гаражі.

Нагадаємо, раніше Олег Синєгубов повідомляв про одну загиблу людину на цивільному підприємстві у Богодухові.

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