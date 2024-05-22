Последствия обстрела Чугуева Харьковской области сегодня, 22 мая

Последствия российского обстрела Чугуева. Фото: ГСЧС

В Чугуеве Харьковской области возросло количество пострадавших в результате утренного обстрела в среду, 22 мая. Жертвами атаки захватчиков стали восемь человек.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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Последствия обстрела Чугуева

В ГСЧС отметили, что обстрел города произошел около 08:00. Под вражеским ударом оказался детский сад.

Последствия российского обстрела Чугуева 22 мая. Фото: ГСЧС

Последствия российского обстрела Чугуева 22 мая. Фото: ГСЧС

"По предварительным данным, восемь человек получили травмы. В результате удара возник пожар и разрушения. Возгорание на общей площади 200 кв.м пожарные ликвидировали", — говорится в сообщении.

Последствия российского обстрела Чугуева 22 мая. Фото: ГСЧС

Последствия российского обстрела Чугуева 22 мая. Фото: ГСЧС

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, утром 22 мая российские оккупанты обстреляли центральную часть Чугуева Харьковской области. В результате атаки противника поврежден детский сад.

Также в ночь на 22 мая захватчики нанесли авиационный удар по городам Шостка и Конотоп. Под вражеским обстрелом оказались энергетические объекты.