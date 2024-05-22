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Вибухи в Харківській області — окупанти обстріляли Чугуєв та поранили сім людей

22 травня 2024 10:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Обстріл Чугуєва Харківської області сьогодні, 22 травня
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото архівне: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти зранку 22 травня обстріляли центральну частину Чугуєва Харківської області. Наразі відомо, що ворог поранив сім людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Внаслідок атаки противника пошкоджено дитячий садок. До того ж окупанти поранили сім людей. 

"Серед постраждалих 28-річний чоловік та жінки 22, 55, 65, 77 років", — розповів Синєгубов. 

Також було госпіталізовано жінок 41 та 42 років. Обидві у середньому стані.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, уночі проти 22 травня російські окупанти завдали авіаційного удару по містах Шостка та Конотоп. Під ворожим обстрілом опинилися енергетичні об'єкти.

Також 21 травня загарбники обстріляли населений пункт Золочів Харківської області. Під удар потрапила виключно цивільна інфраструктура.

війна
вибух
Харківська область
обстріли
Олег Синєгубов

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