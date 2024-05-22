Обстріл Чугуєва Харківської області сьогодні, 22 травня

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото архівне: t.me/synegubov

Російські окупанти зранку 22 травня обстріляли центральну частину Чугуєва Харківської області. Наразі відомо, що ворог поранив сім людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Внаслідок атаки противника пошкоджено дитячий садок. До того ж окупанти поранили сім людей.

"Серед постраждалих 28-річний чоловік та жінки 22, 55, 65, 77 років", — розповів Синєгубов.

Також було госпіталізовано жінок 41 та 42 років. Обидві у середньому стані.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, уночі проти 22 травня російські окупанти завдали авіаційного удару по містах Шостка та Конотоп. Під ворожим обстрілом опинилися енергетичні об'єкти.

Також 21 травня загарбники обстріляли населений пункт Золочів Харківської області. Під удар потрапила виключно цивільна інфраструктура.