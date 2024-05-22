Обстріл Чугуєва Харківської області сьогодні, 22 травня

Вибухи в Харківській області — окупанти обстріляли Чугуєв та поранили сім людей
Російські окупанти зранку 22 травня обстріляли центральну частину Чугуєва Харківської області. Наразі відомо, що ворог поранив сім людей.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Російський обстріл Чугуєва
Внаслідок атаки противника пошкоджено дитячий садок. До того ж окупанти поранили сім людей.
"Серед постраждалих 28-річний чоловік та жінки 22, 55, 65, 77 років", — розповів Синєгубов.
Також було госпіталізовано жінок 41 та 42 років. Обидві у середньому стані.
Нагадаємо, уночі проти 22 травня російські окупанти завдали авіаційного удару по містах Шостка та Конотоп. Під ворожим обстрілом опинилися енергетичні об'єкти.
Також 21 травня загарбники обстріляли населений пункт Золочів Харківської області. Під удар потрапила виключно цивільна інфраструктура.
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